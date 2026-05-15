Ações do Maio Amarelo são intensificadas com palestras e pit-stop educativo em Porto Velho

Por Miro Costa

Publicada em 15/05/2026 às 16h05

As ações do Maio Amarelo executadas pela Escola Pública de Trânsito (EPT) do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) prosseguem em diversos municípios de Rondônia, com atividades educativas, palestras, abordagens e campanhas de conscientização voltadas para um trânsito mais humano e seguro. Neste ano, a campanha traz como tema: “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”.

As mobilizações ocorrem em empresas, escolas e em vias públicas, com objetivo de sensibilizar o maior número de pessoas, bem como incentivar comportamentos que deem segurança para os participantes do trânsito.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou a importância das ações educativas desenvolvidas pelo Detran-RO para salvar vidas e fortalecer a cultura da responsabilidade no trânsito. “As ações do Maio Amarelo reforçam a necessidade de conscientização, do respeito às leis e da responsabilidade compartilhada entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.”

Palestra para servidores e empresa de transporte

PIT STOP

Na terça-feira (12), o Detran-RO realizou uma ação educativa de pit-stop, em parceria com uma empresa de transporte na Avenida Jatuarana com Rua da Beira, em Porto Velho. Durante a mobilização, aproximadamente 200 motoristas e motociclistas receberam orientações educativas sobre segurança no trânsito. A ação contou com apoio da Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito (DTFAT), responsável pela interdição temporária da via e apoio operacional durante as abordagens educativas.

Após o pit-stop, a equipe também participou da ação “Duas Rodas, Uma Vida”, voltada especialmente para motociclistas, reforçando orientações sobre o uso correto do capacete e comportamento seguro no trânsito.

PALESTRA

Na quinta-feira (14), o Detran-RO promoveu uma palestra educativa para 24 colaboradores de uma empresa de transporte, em Porto Velho. A atividade, conduzida de forma dinâmica e interativa, abordou a importância do respeito às leis de trânsito e da empatia entre os diferentes usuários das vias. Ao final da palestra, foram sorteados quatro capacetes para ciclistas entre os participantes.

Coordenador das ações, o agente de trânsito Marcio Secundo enfatizou que a conscientização precisa alcançar todos os públicos. “A proposta da palestra foi justamente mostrar que o trânsito é feito por pessoas e que todos têm responsabilidade. Falamos com pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas, porque pequenas atitudes fazem diferença e ajudam a preservar vidas.”

Para o diretor geral do Detran-RO, Sandro Rocha, “o objetivo dessas ações é levar informação, conscientização e promover a mudança de atitude no trânsito. O Maio Amarelo é um momento importante para reforçar que cada escolha feita nas vias pode salvar vidas”.

MAIO AMARELO EM RONDÔNIA

A abertura oficial da programação em Rondônia ocorreu no dia 5 de maio, com o evento “Detran em Movimento”, promovido pela Escola Pública de Trânsito (EPT), em Porto Velho. A iniciativa reuniu servidores, educadores e representantes da sociedade civil, consolidando o início das ações de conscientização previstas para o mês.

Criado no Brasil em 2014 pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, o Maio Amarelo surgiu como resposta à resolução da Organização das Nações Unidas (ONU), que instituiu, em 2011, a Década de Ação para a Segurança no Trânsito. O movimento tem como objetivo reduzir o número de mortes e feridos nas vias, por meio da mobilização da sociedade e da promoção de uma cultura de responsabilidade no trânsito.

Fotos: Miro Costa