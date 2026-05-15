Prefeitura realiza audiência pública para apresentação das metas fiscais do 1º quadrimestre de 2026

Por Assessoria

Publicada em 15/05/2026 às 14h40

A Prefeitura de Vilhena realizará, na quarta-feira, 27, às 8h, na Câmara Municipal, audiência pública para demonstração e avaliação das metas fiscais referentes ao 1º quadrimestre de 2026.

A audiência atende às exigências da legislação fiscal e tem como objetivo apresentar à população e aos órgãos de controle os dados relativos à execução orçamentária e financeira do município no período.

Durante o encontro, serão expostos os principais indicadores fiscais, incluindo receitas, despesas e resultados apurados, permitindo o acompanhamento da gestão dos recursos públicos de forma transparente.

A participação é aberta à comunidade, reforçando o compromisso da administração municipal com a transparência e o controle social.