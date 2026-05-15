Seletiva estadual do Joer 2026 encerra com histórias de superação, incentivo familiar e integração

Por Isabelly Bulhosa

Publicada em 15/05/2026 às 14h33

A seletiva estadual dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) 2026 encerrou nesta sexta-feira (15), em Porto Velho, reunindo histórias de superação, incentivo familiar e desenvolvimento por meio do esporte escolar. Durante três dias de disputas nas modalidades individuais de judô, karatê e natação, estudantes-atletas de diferentes municípios participaram da competição promovida pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

O estudante-atleta Nicolas Gabriel da Silva Amorim, de 14 anos, da Escola Casa de Davi, de Porto Velho, participou pela terceira vez da seletiva estadual do Joer representando o município no judô. O jovem contou que foi ele quem incentivou o irmão mais novo, Daveid da Silva Amorim, a ingressar no esporte e destacou que a prática contribuiu para o desenvolvimento da autoconfiança e do controle emocional durante as competições. “Desde que comecei no judô, me sinto mais confiante e tranquilo. É um esporte que me ajudou bastante e fico feliz de poder incentivar meu irmão também”, ressaltou.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que o investimento no esporte escolar contribui para o desenvolvimento educacional e social dos jovens. “O governo do estado incentiva ações que valorizam o esporte como ferramenta de transformação social e de fortalecimento da educação. O Joer representa oportunidade, inclusão e desenvolvimento para os estudantes de Rondônia”, pontuou.

O estudante-atleta Daveid da Silva Amorim, irmão mais novo de Nicolas, da Escola Casa de Davi, de Porto Velho, destacou a felicidade em representar a instituição de ensino durante a seletiva estadual do Joer. Mesmo sem conquistar a vitória nesta edição, o jovem afirmou que pretende continuar treinando para retornar à competição no próximo ano. “Fico feliz por participar e representar minha escola. Claro que dá tristeza não vencer, mas isso me motiva ainda mais para voltar melhor no ano que vem”, declarou.

O pai dos estudantes-atletas Nicolas Gabriel da Silva Amorim e Daveid da Silva Amorim, Washington Luiz Amorim Silva, destacou a união da família e o apoio constante aos filhos durante as competições. “Acompanhar o desenvolvimento dos jovens no esporte é motivo de orgulho, independentemente dos resultados alcançados. Nossa família é muito unida e a gente sempre procura apoiar um ao outro. Eu faço questão de acompanhar eles nos campeonatos e sinto muito orgulho em ver meus filhos participando e crescendo no esporte. Além disso, percebemos o quanto isso também motiva eles nos estudos”, destacou.

A estudante-atleta de judô Sophia Vittorya Matos dos Santos, de 12 anos, da Escola São Roque, de Corumbiara, participou pela segunda vez do Joer e falou sobre os desafios enfrentados durante a competição. A jovem salientou que, mesmo diante da pressão das disputas, busca sempre evoluir no esporte com o apoio da família. “Dá medo representar a escola porque as adversárias são fortes, mas isso faz eu querer me superar cada vez mais. Mesmo quando perco, sei que faz parte do processo e continuo treinando porque minha mãe acredita no meu futuro no esporte”.

Segundo o professor de judô Haroldo de Lima, de Porto Velho, o esporte vai além das disputas e contribui para a formação pessoal dos estudantes-atletas. “O judô ensina valores importantes como respeito, disciplina e superação. É um mundo onde os jovens aprendem a vencer, perder, respeitar e se levantar após uma queda. O esporte ajuda no desenvolvimento psicológico, na consciência corporal e também na formação do caráter dos estudantes”, afirmou.

INTEGRAÇÃO

A seletiva estadual do Joer foi promovida pela Seduc e realizada no Ginásio Cláudio Coutinho, Escola Getúlio Vargas e Centro de Treinamento Vinícius Danin, em Porto Velho. Além de incentivar o esporte escolar e promover integração entre os participantes, a competição definiu os representantes rondonienses para os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) e os Jogos da Juventude (JJ).