Vilhena inicia disputas regionais para consolidar delegação nos Jogos Intermunicipais de Rondônia 2026

Por Assessoria

Publicada em 15/05/2026 às 08h42

As fases regionais dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) 2026 começam neste mês de maio, definindo os classificados para a fase final da competição. O evento principal, que abrange 14 modalidades esportivas, está programado para ocorrer entre os dias 14 de agosto e 20 de setembro.

O município de Vilhena entra na disputa com uma delegação expressiva. Atualmente, a cidade já possui representantes confirmados na fase final em dez modalidades: Atletismo, Capoeira, Ciclismo, Judô, Jiu-Jítsu, Karatê, Taekwondo, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia e Xadrez. Além destas, Vilhena assegurou classificação direta em cinco esportes coletivos devido à ausência de adversários na fase regional: Futsal Masculino, Handebol Feminino, Futebol Society Feminino e Basquete Masculino e Feminino.

Para as modalidades restantes, o caminho rumo à fase final passa pela Fase Regional Cone Sul. No dia 24 de maio, o município de Cerejeiras sediará as competições de Futebol Society e Handebol Masculino. No gramado, a vaga será disputada entre Vilhena, Cerejeiras e Cabixi. Já na quadra, o duelo pela classificação no Handebol será direto entre as equipes de Vilhena e Cerejeiras.

O Futsal Feminino terá Vilhena como sede no dia 30 de maio. O torneio contará com as seleções de Vilhena, Chupinguaia e Colorado do Oeste. O encerramento das regionais ocorre no dia 31 de maio, em Colorado do Oeste, com as partidas de Voleibol. No masculino, quatro municípios buscam a vaga: Colorado, Vilhena, Cabixi e Cerejeiras. No feminino, a disputa será entre Vilhena e Cerejeiras.