Atletas de Vilhena no Caribe: AGIV representa Rondônia em torneio internacional de ginástica na Costa Rica com delegação de 11 integrantes

Por Assessoria

Publicada em 15/05/2026 às 08h20

A Associação de Ginástica Vilhenense (AGIV) vive um momento histórico com a realização da Missão Costa Rica 2026. A delegação embarcou no fim de semana rumo à cidade de Heredia, na Costa Rica, onde participa durante esta semana do tradicional Torneio Internacional Las Flores, um dos eventos mais importantes da ginástica na América Latina, reunindo clubes e atletas de diversos países. A AGIV é um dos três clubes brasileiros presentes na competição.





A delegação é composta por 11 integrantes, entre atletas e equipe técnica, sendo sete atletas representantes da associação. A participação internacional acontece graças ao apoio de empresas, instituições e parceiros que acreditam na transformação social por meio do esporte. Entre eles estão CMDCA, Sicredi, Ótica Vilhena, Hiper Popular Drogarias, Cone Sul Corretora de Seguros, Prefeitura de Vilhena, Câmara de Vereadores de Vilhena, vereador Jander Rocha, Secretaria Municipal de Esportes, IFRO Vilhena, deputados estaduais Cássio Gois e Luizinho Goebel, Amanda Cardozzo, Studio Foto Charme, por meio do fotógrafo Richard Vargas, Vera Tesser, Canecas da Fabi, Meu Norte Digital, Gráfica Printt, Pattu Supermercado/MT e Eucatur.



Antes do início oficial do torneio, as atletas participaram de uma imersão cultural e linguística em San José, capital da Costa Rica, em uma experiência conduzida pela professora Vanuza Siqueira, por meio de um projeto de extensão do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) – Campus Vilhena, voltado à imersão linguística e cultural hispânica. Durante a programação, conheceram pontos históricos, culturais e turísticos da cidade, além de vivenciarem o contato direto com a língua espanhola e a cultura costarriquenha.



Além das competições nos dias 15 a 17 de maio, a Missão Costa Rica proporcionará experiências técnicas e formativas para as atletas, incluindo treinamentos e master class com a ginasta olímpica Polina Berezina, atleta reconhecida internacionalmente, representante da Espanha em competições mundiais e europeias de ginástica rítmica. O conhecimento adquirido durante a missão será posteriormente compartilhado com as demais atletas da instituição em Vilhena em oficinas para diferentes turmas.



A Missão Costa Rica mobilizou uma ampla rede de apoio em Rondônia e Mato Grosso, envolvendo patrocinadores, instituições parceiras, famílias e empresários que contribuíram diretamente para tornar a viagem possível.



A AGIV - Atualmente, a AGIV atende mais de 200 atletas de 4 a 17 anos - em Vilhena, sendo cerca de 100 bolsistas, com atividades desenvolvidas em quatro polos esportivos da cidade. A associação conta com equipe multidisciplinar formada por professores, coordenação técnica e apoio psicológico.



A participação internacional reforça não apenas o crescimento técnico das atletas, mas também o papel do esporte como ferramenta de disciplina, educação, inclusão e oportunidade para crianças e adolescentes da região Norte.



FOTOS NO LINK: https://drive.google. com/drive/folders/ 1iCMljtDgW0xAteZ2b4QUb7RI0HQp2 OpB?usp=drive_link



SUGESTÃO LEGENDA DAS FOTOS EM ANEXO

FOTO 1

Ginasta olímpica Polina Berezina participa de encontro e atividades técnicas com atletas da AGIV durante a Missão Costa Rica 2026.

FOTO 2

Atletas da AGIV se emocionam durante encontro com a ginasta internacional Polina Berezina, na Costa Rica.

FOTO 3

Delegação da AGIV participa de imersão cultural no centro histórico de San José, na Costa Rica, por meio de projeto de extensão do IFRO – Campus Vilhena.

FOTO 4

Atletas e equipe técnica da AGIV durante programação cultural realizada em San José antes do início do Torneio Las Flores 2026.

FOTO 5

Delegação da AGIV participa de missa e visita à Catedral Metropolitana de San José durante programação cultural na Costa Rica.