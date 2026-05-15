Prefeitura inaugura novo prédio do SAE e reforça compromisso com atendimento humanizado

Por Natália Pessoa

Publicada em 15/05/2026 às 08h33

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), inaugurou nesta quinta-feira (14) o novo prédio do Serviço de Assistência Especializada (SAE), espaço voltado ao atendimento de pacientes que vivem com HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). A entrega reforça o compromisso da gestão municipal com a ampliação e valorização dos serviços de promoção, cuidado e acolhimento em saúde.

A inauguração contou com a presença do prefeito Affonso Cândido (PL), do presidente da Câmara Municipal, Marcelo Lemos (Republicanos), representando o Legislativo, além do secretário municipal de Saúde, Cristiano Pereira, e do diretor do Departamento de Média e Alta Complexidade (Demac), Diogo de Souza Oliveira.

Implantado em 1993, o SAE de Ji-Paraná se consolidou como referência regional no atendimento especializado, oferecendo acolhimento, acompanhamento multiprofissional e assistência humanizada para pacientes de 16 municípios da região central do estado. Ao longo de mais de três décadas, cerca de 2.500 pacientes já passaram pelo serviço.

Atualmente, o SAE conta com equipe multiprofissional formada por médicos especialistas, enfermeira, psicóloga, farmacêuticos, assistente social e demais profissionais que atuam diariamente no acompanhamento integral dos usuários. Somente em 2025, a unidade registrou aproximadamente 11.500 atendimentos, número 27% maior em relação ao ano anterior.

Entre os serviços ofertados estão atendimentos médicos e psicológicos, testes rápidos, ações de prevenção, acompanhamento de gestantes vivendo com HIV, visitas domiciliares e distribuição de insumos de prevenção e medicamentos especializados.

Durante a solenidade, a gestão municipal destacou que o novo espaço representa mais dignidade, acolhimento e melhores condições de atendimento para pacientes e profissionais, fortalecendo a rede pública de saúde e garantindo um ambiente mais adequado para a continuidade dos serviços especializados prestados à população.