Investimento de R$ 2,47 milhões contempla construção de UBS no Caladinho; proposta é garantir um atendimento mais ágil, próximo e eficiente à população

Por Jhon Silva

Publicada em 15/05/2026 às 09h01

A Prefeitura de Porto Velho prepara um investimento de R$ 2.472.976,61 para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Caladinho, na zona Sul da capital. A obra integra o planejamento de expansão da rede municipal, com foco na ampliação do acesso aos serviços de atenção básica.

A implantação da nova UBS atende à crescente demanda da região, considerada uma das mais populosas e com alta procura por serviços de saúde. A unidade será estruturada para oferecer atendimentos essenciais, contribuindo para a descentralização dos serviços e a melhoria do fluxo na rede pública.

Entre os serviços previstos estão consultas médicas, atendimentos de enfermagem, vacinação, acompanhamento pré-natal, controle de doenças crônicas e ações de promoção e prevenção em saúde. A proposta é garantir um atendimento mais ágil, próximo e eficiente à população.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destacou que o investimento fortalece a atenção básica no município. “A construção dessa unidade amplia a capacidade de atendimento da rede municipal e permite levar os serviços de saúde para mais perto da população, com estrutura adequada e maior resolutividade”.

A obra faz parte de um conjunto de 12 empreendimentos já estruturados pela gestão municipal, que somam R$ 187.893.812,21 em investimentos voltados à melhoria da infraestrutura urbana em Porto Velho.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que o investimento na área da saúde é prioridade da administração. “Estamos ampliando a rede de atendimento com planejamento e responsabilidade, garantindo mais acesso e melhores condições para a população. Essa UBS no Caladinho representa mais um avanço na estruturação da saúde pública em Porto Velho”.