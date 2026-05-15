Foragido com mais de 27 anos de pena a cumprir é capturado pela Força Tática
Por rondoniatual.com
Publicada em 15/05/2026 às 09h20
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 Um homem identificado como Eliano, que estava com mandado de prisão em aberto, foi capturado pela Força Tática durante patrulhamento na Rua das Pedras, em Ji-Paraná.

Segundo informações apuradas, os policiais faziam rondas preventivas pela região quando perceberam um grupo de pessoas em frente a uma residência já conhecida por frequentes movimentações ligadas ao consumo de drogas e presença de suspeitos. Ao notar a aproximação da viatura, um dos homens saiu correndo em direção aos fundos do terreno, entrando em uma área de mata fechada.

A equipe realizou um cerco no local e conseguiu localizar o suspeito escondido no meio do matagal. Durante a fuga, Eliano sofreu um ferimento no pé direito ao passar pela vegetação. 

Ainda conforme os policiais, no momento da abordagem ele tentou enganar a equipe, informando um nome falso. Porém, após consultas nos sistemas de segurança pública, os militares descobriram a verdadeira identidade do foragido. Confrontado, ele acabou confirmando quem realmente era.

Foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Ji-Paraná. Após receber atendimento médico na UPA, onde passou por curativos e medicação devido ao ferimento no pé, Eliano foi encaminhado ao Presídio Agenor Martins de Carvalho para cumprimento da pena determinada pela Justiça. 

Polícia Ji-Paraná
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