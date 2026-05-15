Sílvia Cristina lidera disputa espontânea ao Senado em Rondônia, aponta pesquisa Veritá

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/05/2026 às 09h19

PORTO VELHO, RO - A deputada federal Sílvia Cristina aparece na liderança das intenções de voto espontâneas para o Senado Federal em Rondônia, conforme levantamento divulgado pelo Instituto Veritá. No cenário em que os eleitores respondem livremente, sem apresentação prévia dos nomes dos possíveis candidatos, Sílvia registra 29,6% dos votos válidos, ocupando a primeira posição na disputa.

Na sequência do levantamento espontâneo surge Fernando Máximo, com 25% das intenções de voto válidas. Bruno Bolsonaro Scheid aparece em terceiro lugar, registrando 14,7%. O cenário ainda apresenta Confúcio Moura, com 7,3%, Mariana Carvalho, com 6%, Marcos Rogério, com 4,2%, Jaime Bagattoli, com 4,1%, Hildon Chaves, com 2,7%, Luciana Oliveira, com 2,2%, Adailton Fúria, com 1,9%, Luís Fernando, com 1,2%, e Acir Gurgacz, com 1%.

O critério espontâneo é considerado um dos principais termômetros eleitorais por medir a lembrança imediata do eleitorado, sem estímulo ou apresentação de lista de candidatos. Nesse modelo, os entrevistados indicam livremente o nome em que votariam para o Senado.

A pesquisa do Instituto Veritá foi realizada entre os dias 4 e 8 de maio de 2026 em Rondônia, com 1.220 entrevistas distribuídas pelo estado. O levantamento possui margem de erro de três pontos percentuais, nível de confiança de 95% e está registrado no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) sob o número RO-02673/2026.

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