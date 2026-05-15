Vereador Everaldo Fogaça visita redação do Alerta Rondônia e reforça pré-candidatura a deputado estadual

Por alertarondonia.com

Publicada em 15/05/2026 às 09h00

Ariquemes, RO – Em mais uma etapa da sua caminhada pelo interior de Rondônia, o vereador de Porto Velho e pré-candidato a deputado estadual Everaldo Fogaça (PSD) visitou nesta quinta-feira a redação do site Alerta Rondônia, no município de Ariquemes.

A agenda faz parte da série de encontros do parlamentar com veículos de imprensa e lideranças regionais.

Durante a visita, Fogaça foi recebido pelo jornalista Bibi Coelho, responsável pelo portal.

A conversa, descontraída e direta, abordou a trajetória política do vereador, suas origens e os planos para as eleições estaduais.

Quem é Everaldo Fogaça?

Natural de Guaraniçu, no Paraná, Fogaça chegou a Rondônia ainda criança. Há 23 anos morando em Porto Velho, ele construiu sua carreira política na capital. Foi eleito vereador pela primeira vez em 2012 e atualmente cumpre o terceiro mandato no Legislativo municipal.

“Tenho 53 anos, sou paranaense, mas rondoniense de coração. Sou pai de quatro filhos e avô de quatro netos. Agora, estou colocando meu nome à disposição como pré-candidato a deputado estadual pelo PSD”, declarou.

Experiência na comunicação

Além da atuação política, Fogaça também é militante da imprensa. Ele é fundador do site Observador e apresenta um programa de televisão. Segundo o vereador, essa vivência o aproxima das demandas reais da população.

“A gente abre espaço ao povo, principalmente àqueles que não têm oportunidade de chegar até o político para reivindicar. Como deputado estadual, quero dar voz e vez à população de Rondônia”, afirmou.

Roteiro pelo interior e compromisso com Ariquemes

Everaldo Fogaça já percorreu diversas cidades rondonienses, como Ministro Andreazza, Cacoal, Rolim de Moura, Guajará-Mirim, Cujubim e Machadinho d’Oeste. A passagem por Ariquemes, conforme ele destacou, foi uma oportunidade de conhecer de perto a realidade da cidade.

“A cidade está bonita. O compromisso está feito: serei um grande parceiro de Ariquemes e também do Alerta Rondônia”, garantiu o pré-candidato.

O comunicador Bibi Coelho, que acompanha a pré-campanha, cobrou um compromisso formal com a região. Em resposta, Fogaça prometeu atuação firme em prol do desenvolvimento do município.

O que esperar da pré-candidatura

Com discurso voltado à interiorização da política e ao apoio às comunidades que não têm visibilidade, Everaldo Fogaça aposta na experiência como vereador e na capilaridade conquistada ao longo dos anos.

Sua pré-candidatura a deputado estadual pelo PSD já começa a ganhar forma com visitas estratégicas e alianças com veículos de imprensa do interior.