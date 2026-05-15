Motorista morre em acidente entre duas carretas na BR-364

Por Pimenta Virtual

Publicada em 15/05/2026 às 09h15

Vítima foi identificada como Valdenir das Neves, morador de Rolim de Moura. Colisão aconteceu na tarde desta quinta-feira, 14 de maio de 2026, próximo à Casa da Uva.

Foi identificado como Valdenir das Neves, morador do bairro Cidade Alta, em Rolim de Moura, o caminhoneiro que morreu em um grave acidente registrado na tarde desta quinta-feira, 14 de maio de 2026, na BR-364, entre Presidente Médici e Cacoal.

A colisão aconteceu nas proximidades do estabelecimento conhecido como Casa da Uva, no trecho entre a entrada de Rolim de Moura e Presidente Médici. O acidente envolveu duas carretas e provocou um incêndio de grandes proporções.

Conforme informações levantadas pelo site Pimenta Virtual, Valdenir havia acabado de carregar a carreta em uma empresa de ração em Rolim de Moura e seguia viagem quando ocorreu a tragédia.

Com o impacto, os veículos pegaram fogo e foram consumidos pelas chamas, causando grande destruição no local. Valdenir não resistiu e morreu no acidente.

A outra carreta envolvida seria uma carreta-prancha do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia. O motorista sobreviveu e foi levado para um hospital da região.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a BR-364 ficou totalmente interditada para o atendimento da ocorrência e remoção dos veículos envolvidos. A interdição atingiu os dois sentidos da rodovia e exigiu atenção redobrada dos motoristas que passavam pela região.

Equipes de emergência foram mobilizadas para controlar as chamas e realizar os procedimentos necessários no local.

As causas da colisão ainda serão investigadas pelas autoridades competentes, que deverão apontar a dinâmica do acidente após a conclusão dos levantamentos.