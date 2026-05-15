OAB-RO: Ação itinerante já percorreu 23 municípios levando vacinação, serviços corporativos e acolhimento

Por OAB-RO

Publicada em 15/05/2026 às 09h10

Mais de 1.168 atendimentos realizados, centenas de serviços de valorização profissional prestados e quase 800 doses de vacina aplicadas. Este é o saldo parcial e expressivo de mais uma edição da Caravana do Cuidado, uma iniciativa conjunta da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO) e da Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia (CAARO). A estrutura móvel já percorreu 23 municípios do estado, descentralizando o acolhimento institucional e levando suporte direto para advogados, dependentes e colaboradores.

Saúde e imunização em massa

O balanço da caravana mostra números expressivos e reforça o sucesso da política de interiorização da Ordem. O grande destaque da edição no eixo da saúde tem sido a imunização contra a gripe (Influenza), que alcançou a marca de 793 aplicações durante a ação.

Deste total, a rede de proteção da CAARO garantiu a vacinação de 441 advogados e advogadas, 349 dependentes e três colaboradores do sistema OAB, facilitando o acesso à prevenção em todas as regiões visitadas.

Estrutura corporativa e valorização

Muito além dos cuidados com a saúde, a Caravana do Cuidado registrou alta adesão como um verdadeiro polo de serviços voltados ao fortalecimento e à identidade profissional. A Ordem levou para as subseções do interior facilidades que otimizam o dia a dia da classe. Ao longo da programação, foram contabilizados:

– 290 ensaios de fotos profissionais: para atualização de perfis e posicionamento de imagem;

– 61 atendimentos de criação de logomarca: fortalecendo a identidade visual dos escritórios locais;

– 24 atendimentos da Secretaria-Geral: permitindo a resolução de pendências administrativas sem a necessidade de deslocamento até a capital.

Bem-estar e integração

A programação diversificada transformou as sedes das subseções em espaços de convivência. Durante a passagem pelas cidades, a caravana também promoveu workshops de liderança, sessões de massagem, maquiagem, serviços de barbeiro, testes rápidos e exposição de produtos em parceria com empresas locais, reforçando a valorização integral do profissional.

A rota e os próximos passos

Até o momento, a rota do cuidado já contemplou a advocacia das seguintes localidades: Cerejeiras, Corumbiara, Cabixi, Colorado do Oeste, Vilhena, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Cacoal, Ministro Andreazza, Rolim de Moura, Primavera de Rondônia, Alta Floresta, Alto Alegre, Parecis, São Felipe, Santa Luzia, Novo Horizonte, Nova Brasilândia, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Costa Marques, São Francisco e Alvorada do Oeste.

Os números já refletem um impacto profundo, mas a jornada continua. A Caravana do Cuidado seguirá na estrada com novas paradas agendadas ainda para este mês de maio, garantindo que a proximidade e a excelência dos serviços da OAB RO cheguem a todos os cantos do estado.