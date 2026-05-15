Bruno Bolsonaro Scheid lidera cenário estimulado ao Senado em Rondônia, aponta pesquisa Veritá

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/05/2026 às 08h45

PORTO VELHO, RO - A disputa pelas vagas ao Senado Federal em Rondônia apresenta Bruno Bolsonaro Scheid (PL) na dianteira do cenário estimulado, conforme levantamento divulgado pelo Instituto Veritá. No recorte em que os entrevistados recebem os nomes dos possíveis candidatos, o pré-candidato liberal alcança 32,1% dos votos válidos, ocupando a primeira colocação na corrida eleitoral.

O estudo também avaliou a segunda opção de voto do eleitorado, levando em conta que, nas eleições para o Senado, cada eleitor poderá escolher dois candidatos. Nesse cenário, Bruno Bolsonaro Scheid aparece com 19,1% dos votos válidos, permanecendo entre os nomes mais lembrados pelos participantes da pesquisa.

Atrás de Bruno no cenário estimulado surgem Fernando Máximo (PL), com 28% das intenções de voto válidas, seguido por Sílvia Cristina, que registra 13,7%. Na sequência aparecem Mariana Carvalho, com 10%, Acir Gurgacz, com 6,3%, Neidinha Suruí, com 3,1%, Amir Lando, com 2,7%, João Cipriano, com 2,2%, e Luís Fernando, com 1,8%.

A pesquisa do Instituto Veritá foi realizada entre os dias 4 e 8 de maio de 2026 em Rondônia, com 1.220 entrevistas distribuídas pelo estado. O levantamento possui margem de erro de três pontos percentuais, nível de confiança de 95% e está registrado no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) sob o número RO-02673/2026.

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