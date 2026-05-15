Emendas do deputado Luizinho Goebel fortalecem produção rural e são destaque em série especial da Assembleia

Por assessoria

Publicada em 15/05/2026 às 08h30

As propriedades rurais e associações beneficiadas por emendas parlamentares do deputado estadual Luizinho Goebel foram destaque em uma série especial de reportagens e documentários produzida pela Secretaria de Comunicação da Assembleia Legislativa de Rondônia (Secom/Alero), que vem percorrendo municípios do estado para registrar os impactos dos investimentos destinados ao setor agrícola.

Durante as visitas, a equipe acompanhou de perto os resultados obtidos por produtores rurais atendidos através das emendas parlamentares destinadas à aquisição de equipamentos e implementos agrícolas para associações da região.

Entre as entidades visitadas estiveram a APRAC e a APROCIS, beneficiadas com projetos de instalação de placas solares financiados por meio das emendas do parlamentar.

Os produtores entrevistados destacaram os avanços proporcionados pelos investimentos, especialmente no aumento da eficiência das atividades no campo, redução de custos e melhoria das condições de produção rural.

Segundo os agricultores, a implantação do sistema de energia solar trouxe mais autonomia às propriedades e contribuiu diretamente para o fortalecimento da agricultura familiar e das atividades produtivas desenvolvidas pelas associações.

A iniciativa da Assembleia Legislativa busca mostrar como os recursos públicos destinados por meio das emendas parlamentares impactam diretamente a vida dos produtores rurais e promovem desenvolvimento econômico nas comunidades do interior de Rondônia.

A equipe da Secom foi acompanhada pela assessora do escritório regional do deputado Luizinho Goebel em Vilhena, Joisse Martins, que auxiliou nas visitas e no contato com as associações atendidas pelos projetos.