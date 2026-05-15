SINJUR recebe visita institucional de representantes da OAB/RO para diálogo sobre inclusão e igualdade racial

Por SINJUR

Publicada em 15/05/2026 às 08h25

O Sinjur recebeu, na tarde desta quarta-feira (13), uma visita institucional de representantes da Comissão de Igualdade Racial e Verdade da Escravidão Negra da OAB Rondônia, em um encontro voltado ao diálogo sobre pautas institucionais e fortalecimento de iniciativas sociais.

Participaram da visita Carina Hurtado, Vice-Presidente do Interior da Comissão de Igualdade Racial e Verdade da Escravidão Negra da OAB/RO e Coordenadora do Projeto Ancestralidade Viva Entre Nós, além de Paulo Silva, Vice-Presidente da Capital da mesma comissão.

Durante a reunião, foram debatidas pautas relacionadas à valorização da diversidade, fortalecimento de ações inclusivas e iniciativas que contribuam para ampliar o diálogo institucional sobre igualdade racial e temas de interesse social.

O Sinjur destacou a importância da aproximação entre instituições, reforçando que o diálogo e a construção de parcerias contribuem para o fortalecimento de ações que promovam cidadania, inclusão e desenvolvimento social.