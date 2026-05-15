Copa do Brasil; Oitavas Definidas; No Tabelinha: Vôlei e Karatê de Rondônia em destaque

Por João Rafael Costa

Publicada em 15/05/2026 às 08h20

Oitavas da Copa do Brasil: Sorteio da CBF, premiação e classificados da rodada.

Copa do Brasil - A Copa do Brasil pegou fogo. Estão definidos os 16 times que seguem na busca pelo título. O sorteio das oitavas acontecerá no dia 26, com todos os clubes no mesmo pote — o que permite qualquer confronto.

Inter, Flu, Cruzeiro, Palmeiras, Vasco, Santos e Corinthians estão entre os classificados que levam R$ 3 milhões em bônus. Os jogos de ida ocorrem em 1º e 2 de agosto. Prepare o coração, pois o caminho rumo à final está cada vez mais afunilado!

Mais Copa do Brasil

A Copa do Brasil definiu seus últimos classificados. O Fortaleza (Série B) garantiu a vaga ao eliminar o CRB, enquanto a Chapecoense brilhou na Arena Condá ao bater o Botafogo por 2 a 0. Já o Vitória fez história ao despachar o Flamengo com um triunfo por 2 a 0 no Barradão.

O atual campeão Corinthians avançou com gol de Yuri Alberto, acompanhado por Athletico-PR, nos pênaltis, e Grêmio, que atropelou o Confiança por 3 a 0. Agora, 16 times aguardam o sorteio das oitavas.

Tabelinha Rondoniense

Série D em Rondônia, vôlei no JEBs e karatê de Vilhena no Troféu Brasil.

Série D - Atenção, torcedor. O clássico rondoniense entre Guaporé FC e Gazin Porto Velho pela Série D mudou de horário. A bola rola agora às 15h de domingo (17), em Porto Velho.

O confronto é vital para as pretensões de ambos no Brasileirão. Enquanto o Gazin Porto Velho aposta no fator casa para subir na tabela, o Guaporé precisa pontuar fora para seguir vivo na briga pela classificação. É o futebol de Rondônia ganhando destaque no cenário nacional.

Vôlei - Rondônia encerrou com orgulho sua participação no JEBs Sub-18 de Voleibol. O grande destaque foi o time feminino, que alcançou a 8ª colocação nacional na Série Ouro, batendo de frente com potências da modalidade.

No masculino, a seleção rondoniense garantiu o 8º lugar na Série Prata, demonstrando garra e evolução técnica. Para a Federação de Esporte Escolar (Feero), os resultados comprovam o crescimento do desporto local e motivam a nova geração de atletas do Estado.

Karatê - O karatê rondoniense ganha força no cenário nacional. A delegação de Vilhena, da equipe Pequeno Dragão, já está em solo paulista para a disputa do prestigiado 33º Troféu Brasil. Após meses de treinos intensos, os atletas buscam medalhas e visibilidade para o estado.

A participação no torneio é fruto de muita disciplina e do apoio fundamental de familiares e patrocinadores. Motivada, a equipe vê na competição a chance de consolidar a técnica de Vilhena entre os melhores do país. Boa sorte, guerreiros.