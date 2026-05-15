Ieda Chaves destaca investimentos de R$ 400 mil na estrutura da Polícia Militar de Rondônia

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 15/05/2026 às 08h30

Com o objetivo de reforçar as ações de segurança pública em Rondônia, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) realizou visita institucional, nesta quinta-feira (14), ao Quartel do Comando-Geral (QCG) da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), localizado em Porto Velho. Na ocasião, acompanhou a aplicação de emenda parlamentar individual no valor de R$ 400 mil destinada à aquisição de mais de 190 pistolas CZ e sete computadores.

Os investimentos fortaleceram a capacidade operacional da corporação e contribuíram para a modernização tecnológica da instituição, refletindo diretamente na melhoria da segurança pública no estado.

“A gente não podia, como parlamentar, deixar de olhar para a PMRO e reconhecer o compromisso de todos vocês com a população. A essência do policial é ter equipamento adequado para trabalhar, se proteger e proteger a sociedade”, declarou Ieda Chaves.

Violência contra a mulher

Em outro momento, a deputada destacou o trabalho das forças de segurança no enfrentamento à violência contra a mulher. Dados do Observatório da Segurança Pública de Rondônia apontam que, entre 1º de janeiro e 4 de maio deste ano, foram registradas 4.200 ocorrências policiais relacionadas à violência doméstica, além de seis mortes de mulheres, sendo dois casos classificados como feminicídio.

“Não param de matar mulheres apenas por serem mulheres. Tenho certeza de que vocês convivem diariamente com situações que também causam sofrimento a quem atua na linha de frente da segurança pública”, afirmou Ieda Chaves.

Valorização profissional

Ao fazer uso da palavra, o subcomandante-geral da Polícia Militar, coronel Luis Carlos da Costa Garibaldi, destacou que o maior patrimônio da PMRO são os profissionais da corporação. Segundo ele, policiais motivados, valorizados e com estrutura adequada prestam um serviço mais eficiente à população, fortalecendo tanto a área operacional quanto a administrativa da instituição.

“Ações como esta demonstram sensibilidade com a tropa e compromisso com a segurança pública. Quando se investe na estrutura da corporação, também se valoriza o policial que atua diariamente nas ruas atendendo a população”, observou Garibaldi.

O coronel ressaltou ainda que o trabalho da PMRO vai além do policiamento ostensivo. “Muitas vezes, a população vê apenas a viatura na rua, mas existe toda uma engrenagem funcionando por trás”, completou.

Recursos aplicados

Entre 2023 e 2026, Ieda Chaves já destinou quase R$ 830 mil para a segurança pública por meio de emendas individuais e de bancada. Os recursos foram aplicados via Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar (FUMRESPOM). Os investimentos contemplaram aquisição de equipamentos permanentes, materiais de informática, mobiliário e pagamento de diárias operacionais, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec). O maior repasse individual foi de R$ 400 mil para aquisição de equipamentos permanentes destinados à PMRO.

Registros

A cerimônia contou com a participação do coronel PM Emanoel Lourenço do Nascimento, diretor de Apoio Administrativo e Logístico (DAAL), além de agentes de segurança e convidados.

Foto: Etiene Gonçalves