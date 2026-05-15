Prefeitura de Jaru realiza palestras sobre segurança no trânsito em diversas escolas da cidade

Por Assessoria

Publicada em 15/05/2026 às 08h38

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Cidade e Desenvolvimento – Semplacide, e Departamento Municipal de Trânsito – Demtran, realizam, em alusão ao Maio Amarelo, diversas palestras nas escolas de Jaru, voltadas para a conscientização e redução de acidentes de trânsito.

Nesta quinta-feira (14), a equipe da Semplacide e Demtran esteve na escola Plácido de Castro e abordou temas como trânsito seguro, respeito às normas de circulação, importância do comportamento responsável dos pedestres e ciclistas, além da valorização do cuidado coletivo no trânsito.

Segundo a secretária da Semplacide, Edileuza Sena, a conscientização sobre a responsabilidade no trânsito surte muito efeito quando estimulada desde cedo. “As crianças e adolescentes aprendem e também cobram um bom comportamento dos pais e responsáveis. As orientações dadas nas palestras refletem positivamente no dia a dia de toda a comunidade e auxiliam na construção de um trânsito mais seguro”, disse.