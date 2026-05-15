SINJUR celebra Dia da Assistente Social com café da manhã no Fórum Geral

Por SINJUR

Publicada em 15/05/2026 às 14h27

Na manhã desta sexta-feira (15), o SINJUR realizou um café da manhã em homenagem ao Dia da Assistente Social, no Fórum Geral, em Porto Velho.

Participaram da ação o presidente do sindicato, André Coelho, a diretora Orquídea Monteiro e o diretor de comunicação Rafael Campanha, que celebraram a data ao lado das assistentes sociais do Tribunal de Justiça de Rondônia.

O encontro foi marcado por reconhecimento e valorização do trabalho desenvolvido pelas profissionais, que desempenham papel fundamental no acolhimento, orientação e atendimento social dentro do Judiciário.