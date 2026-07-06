Vereador Pastor Evanildo solicita limpeza e encascalhamento da Rua Mirandão, no bairro Canaã, em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 06/07/2026 às 15h47

O vereador Pastor Evanildo Ferreira apresentou um pedido de providência à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Básicos (Seinfra) solicitando a realização de serviços de limpeza urbana lateral e encascalhamento na Rua Mirandão, localizada no bairro Canaã, na Zona Leste de Porto Velho. A solicitação busca atender uma demanda apresentada pelos moradores da região.

No documento encaminhado à Seinfra, o parlamentar destaca a necessidade de dar celeridade à execução dos serviços, considerando as dificuldades enfrentadas diariamente por quem utiliza a via. Segundo o vereador, as melhorias são importantes para garantir melhores condições de circulação e mais segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

De acordo com o pedido, a limpeza urbana lateral contribuirá para a remoção de resíduos acumulados ao longo da rua, favorecendo o escoamento das águas pluviais e ajudando na prevenção de alagamentos, principalmente durante o período chuvoso.

Já o encascalhamento tem como objetivo melhorar a trafegabilidade da Rua Mirandão, reduzindo os transtornos provocados por buracos e pelo desgaste natural da via. A medida também contribui para a conservação da estrada e oferece mais segurança aos moradores e demais usuários.

Pastor Evanildo ressaltou que acompanhar as demandas das comunidades faz parte do compromisso assumido durante o mandato. "Nosso trabalho é ouvir a população e buscar soluções para os problemas dos bairros. Estamos solicitando à Seinfra que essa demanda seja atendida com agilidade, proporcionando melhores condições de mobilidade e mais qualidade de vida para os moradores do Canaã", afirmou.

O pedido de providência encontra-se em tramitação na Câmara Municipal de Porto Velho e será acompanhado pelo gabinete do vereador até que a solicitação seja analisada e, posteriormente, executada pelo Poder Executivo. A expectativa é de que os serviços contribuam para melhorar a infraestrutura e garantir mais segurança e conforto à população da região.