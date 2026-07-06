Busca Ativa Escolar é destaque durante ação do Cidadania em Movimento na zona Leste

Por Meiry Santos

Publicada em 06/07/2026 às 16h05

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) participou, no último sábado (4), de mais uma edição do Cidadania em Movimento, promovida pela Prefeitura de Porto Velho, na EMEIEF São Miguel, no bairro Jardim Santana, zona Leste da capital. A iniciativa reuniu diversos serviços gratuitos nas áreas de saúde, cidadania, assistência social, educação, orientação jurídica, empregabilidade e bem-estar, aproximando o poder público da comunidade.

Durante a programação, a Semed apresentou à população a estratégia da Busca Ativa Escolar, ação permanente que tem como objetivo identificar crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de abandono, promovendo o retorno às salas de aula e garantindo o direito à educação.

No espaço da Secretaria, equipes orientaram pais e responsáveis sobre matrículas, transferências, rematrículas e os canais disponíveis para informar casos de estudantes que estejam sem frequentar a escola. O atendimento também possibilitou esclarecer dúvidas da população sobre os serviços oferecidos pela rede municipal de ensino.

A Busca Ativa Escolar é uma estratégia essencial para combater a evasão escolar. Por meio da articulação entre escolas, famílias e diferentes órgãos públicos, a iniciativa identifica estudantes em situação de vulnerabilidade, promove ações para sua reintegração ao ambiente escolar e fortalece a permanência dos alunos na escola, contribuindo para o desenvolvimento educacional e social de crianças e adolescentes.

Para o prefeito Léo Moraes, levar a Busca Ativa Escolar para ações itinerantes fortalece a aproximação entre a Prefeitura e as famílias, ampliando o acesso à educação. “Nenhuma criança ou adolescente pode ficar fora da escola. A Busca Ativa Escolar é uma ferramenta importante para identificar quem precisa de apoio e garantir que esse direito fundamental seja assegurado. Quando levamos esse serviço para perto da comunidade, facilitamos o acesso à informação e fortalecemos o vínculo entre a família, a escola e o poder público”.

O secretário municipal de Educação, Giordani Lima, ressaltou que levar a Busca Ativa Escolar para ações itinerantes amplia o alcance da iniciativa e aproxima a Secretaria das famílias. “A educação começa quando garantimos que nenhuma criança ou adolescente fique fora da escola. A Busca Ativa Escolar nos permite identificar quem está em situação de evasão ou risco de abandono e agir rapidamente, aproximando a família da escola. Participar do Cidadania em Movimento é uma oportunidade de levar esse trabalho diretamente às comunidades, facilitando o acesso à informação e reforçando que a Prefeitura de Porto Velho está comprometida em assegurar esse direito fundamental para todos”, afirmou o secretário.

Além da atuação da Semed, o Cidadania em Movimento reuniu diversos serviços gratuitos nas áreas de saúde, assistência social, cidadania, empregabilidade e orientação jurídica, beneficiando centenas de moradores da zona Leste de Porto Velho.

Além da Busca Ativa Escolar, a Semed também realizou levantamento de demandas sobre vagas em creches e demais etapas de ensino atendidas pela rede municipal.