Enteado ataca padrasto com facada e pedrada na zona Leste de Porto Velho

Por hora1rondonia.com

Publicada em 06/07/2026 às 15h43

Um homem foi vítima de uma violenta tentativa de homicídio na manhã desta segunda-feira (06), no bairro Jardim Santana, zona Leste de Porto Velho. A vítima, que trabalha na empresa Madecon, foi surpreendida enquanto exercia suas atividades profissionais e acabou sendo atacada pelo próprio enteado. O crime mobilizou equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestaram os primeiros socorros no local.

De acordo com as primeiras informações, o trabalhador foi atingido inicialmente por uma facada nas costas, sendo pego de surpresa pelo agressor. Mesmo ferido, ele ainda sofreu uma pedrada na sequência. Testemunhas que presenciaram a violência agiram rapidamente e conseguiram impedir que o suspeito continuasse com as agressões, evitando que a situação terminasse de forma ainda mais trágica. Após o ataque, o autor fugiu antes da chegada da polícia.

Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, a vítima sofreu ferimentos graves e recebeu atendimento emergencial de uma equipe médica de resgate, sendo estabilizada e encaminhada para uma unidade hospitalar da capital. O estado de saúde inspira cuidados, e o caso deverá ser acompanhado pelas autoridades competentes.

Guarnições da Polícia Militar realizaram diligências pela região logo após o crime, na tentativa de localizar e prender o suspeito, que segue foragido. A motivação da tentativa de homicídio ainda não foi esclarecida e será investigada pela Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias do ataque e a possível existência de desentendimentos anteriores entre enteado e padrasto.