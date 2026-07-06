Jovem é baleado durante ataque a tiro em frente de residência na zona leste

Por pvhnoticias.com

Publicada em 06/07/2026 às 09h15

Um jovem ficou ferido durante um ataque a tiro na madrugada deste domingo (05), em frente de uma casa na Rua Mário Andreazza, bairro JK, zona leste de Porto Velho.

O crime foi registrado por uma câmera de segurança em frente da Secretaria Municipal de Obras (Semob).

As imagens mostram quando um carro de cor clara passa e o passageiro faz disparos em direção aos jovens que estavam na calçada, depois os bandidos fogem.

A vítima baleada no braço é socorrida por populares para a UPA leste onde recebeu atendimento médico. A PM foi chamada e ainda fez buscas, mas os suspeitos não foram localizados.