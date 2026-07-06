Cacoal recebe entrega de kits profissionais do Programa Vencer para incentivar geração de emprego e renda

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 06/07/2026 às 09h33

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), concluiu mais uma etapa do Programa Vencer com a entrega de kits profissionais para alunos que finalizaram cursos de qualificação em diferentes municípios do estado.

Entre os dias 30 de junho e 2 de julho, foram realizadas solenidades em Porto Velho, Cacoal e Vilhena, contemplando 110 concluintes. O investimento total destinado à aquisição dos equipamentos e materiais foi de R$ 140.818,44, fortalecendo a inserção dos participantes no mercado de trabalho e incentivando o empreendedorismo.

Em Cacoal, a entrega aconteceu no dia 1º de julho e beneficiou 74 alunos formados em quatro turmas dos cursos de Modelista de Roupas e Bolos e Cupcakes. Somente nesta etapa, o investimento alcançou R$ 95.595,24, permitindo que os concluintes recebam os instrumentos necessários para colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante a capacitação.

Segundo o governador Marcos Rocha, o Programa Vencer representa uma importante política pública voltada à promoção da autonomia financeira das famílias rondonienses, unindo capacitação profissional à entrega de equipamentos que possibilitam o início das atividades profissionais.

A secretária da Seas, Luana Rocha, destacou que o objetivo do programa vai além da formação em sala de aula, proporcionando condições reais para que os participantes ingressem no mercado de trabalho ou iniciem o próprio negócio, contribuindo para o fortalecimento da economia local.

Além de Cacoal, a programação contemplou Porto Velho, onde seis concluintes do curso Técnico em Estética receberam kits profissionais, e Vilhena, que beneficiou 30 alunos dos cursos de Assistente Administrativo e Costureiro.

O Programa Vencer oferece cursos gratuitos de qualificação em diversas áreas, priorizando pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ao concluir a formação, os participantes recebem kits compatíveis com os cursos realizados, ampliando as oportunidades de geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico em todas as regiões de Rondônia.