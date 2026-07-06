Vaza suposto áudio de Saory sobre sexualidade de Dudu Camargo

Por IG

Publicada em 06/07/2026 às 10h38

Um suposto áudio atribuído à influenciadora Saory Cardoso começou a circular nas redes sociais nesta quinta-feira (2) e ganhou repercussão em meio à crise envolvendo seu relacionamento com Dudu Camargo. A gravação surgiu dias após o produtor Pedro Arimateya afirmar publicamente que viveu um relacionamento amoroso com o apresentador.

No registro, que teria sido gravado nos bastidores do "Link Podcast", da Record, Saory aparece conversando com integrantes da equipe momentos antes de entrar no ar. Durante o desabafo, ela demonstra insatisfação com a postura de Dudu diante da situação e sugere que o apresentador não teria sido sincero com ela.

Em um dos trechos, a influenciadora comenta declarações atribuídas ao namorado e menciona episódios do passado: "Vinte casos (…) Mas ele fala: 'Aquilo ali, eu dava beijo no Emílio Surita, a minha escola inteira brincava'."

Na sequência, Saory lamenta a falta de transparência e afirma que esperava mais honestidade no relacionamento: "Tudo é mentira, tudo é sempre mentira. Não tem honestidade em nada, porque ele poderia falar: 'Eu sou, fui, mas agora eu mudei'."

O conteúdo do áudio passou a ser amplamente compartilhado nas redes sociais, mas, até o momento, a autenticidade da gravação não foi confirmada oficialmente pela influenciadora nem por sua equipe.

Revelação de Pedro Arimateya deu início à polêmica

A repercussão começou no último dia 29 de junho, quando o produtor Pedro Arimateya participou do podcast "Disse Me Disse" e afirmou ter vivido um affair com Dudu Camargo.

Segundo ele, o relacionamento aconteceu antes da passagem do apresentador pela TV Meio Norte e era de conhecimento de pessoas próximas.

"Eu já fiquei com Dudu Camargo, e todo mundo sabe. Não sei se vocês lembram, um tempo atrás teve uma história de um produtor que estaria se relacionando com o jornalista. O produtor não era produtor, era eu", afirmou.

Pedro também relembrou como teria começado o envolvimento entre os dois.

"Eu e Dudu tivemos um casinho. Só que passou. Assim que ele entrou na TV Meio Norte, a gente se gostou. Eu sempre achei ele muito gatinho, na época ele estava com o cabelo cortadinho, estava interessante. Aí eu e Dudu acabamos nos relacionando durante um tempinho. Todo mundo aqui na TV sabe, não é novidade pra ninguém",Pedro Arimateya.

Ameaças após exposição

Após a entrevista ganhar repercussão, Pedro Arimateya voltou a falar sobre o caso e reafirmou que o relacionamento com Dudu Camargo realmente aconteceu. O produtor também revelou que passou a receber ameaças de fãs do apresentador desde que decidiu tornar a história pública.

Até o momento, Dudu Camargo não comentou publicamente as declarações de Pedro Arimateya nem o suposto áudio atribuído a Saory Cardoso.