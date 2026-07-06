Espaço Multissetorial foi destaques na 45ª Expojipa e se consolidou como uma vitrine para empresas de diversos segmentos

Por ASSESSORIA

Publicada em 06/07/2026 às 11h06

O Espaço Multissetorial foi um dos destaques da 45ª Expojipa, realizada entre os dias 1 e 5 de julho, em Ji-Paraná. Idealizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Ji-Paraná (CDL), em parceria com Sebrae, Sesc, West Eventos e Associação Rural de Rondônia, o ambiente reuniu empresas de diversos segmentos, proporcionando oportunidades de negócios, networking e aproximação entre empreendedores e consumidores.

Com uma proposta voltada à valorização do comércio local, o espaço apresentou ao público produtos, serviços e soluções inovadoras, além de promover experiências interativas que atraíram centenas de visitantes ao longo da programação da feira. “A Expojipa proporcionou um ambiente estratégico para os empreendedores ampliarem sua rede de contatos, divulgarem seus produtos e fortalecerem suas marcas. Além da visibilidade, o evento criou oportunidades reais de negócios, aproximando empresas de clientes e parceiros,” reforçou a superintendente de negócios Adriana Trindade.

No estande da CDL Ji-Paraná, o público conheceu os serviços oferecidos pela entidade, participou de ações promocionais e concorreu a brindes. Já o estande da Marco Zero despertou a curiosidade dos apaixonados por corrida de rua ao apresentar um spoiler da próxima edição da Corrida Internacional Marco Zero, que terá lançamento oficial em breve.

A expectativa para o evento esportivo é grande após o sucesso da edição anterior, que reuniu mais de 3.100 corredores, consolidando a prova como uma das maiores competições de corrida de rua de Rondônia e atraindo atletas amadores e elite de diversas regiões do país e internacional.

Para o presidente da CDL Ji-Paraná, Gederson Vigatti, o Espaço Multissetorial cumpriu o objetivo de fortalecer o ambiente de negócios durante a Expojipa."Estamos muito satisfeitos com o resultado alcançado nesta edição, que demonstrou a força do comércio de Ji-Paraná e a importância das parcerias para impulsionar o desenvolvimento econômico da nossa cidade," reforçou.

Entre os expositores, a 2MA Solar fez uma avaliação positiva da participação no Espaço Multissetorial. A empresa destacou o aumento da visibilidade da marca, a prospecção de novos clientes e a geração de negócios durante os cinco dias da Expojipa. "A participação superou nossas expectativas. Tivemos um grande fluxo de visitantes, e iniciamos negociações importante para darmos continuidade pós feira. Foi uma excelente oportunidade para fortalecer nossa marca,” enalteceu o empresário Alex Bramdenburg.