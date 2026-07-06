Prefeitura de Porto Velho convoca aprovados em processo seletivo para contratação em regime especial

Por Adaides Batista

Publicada em 06/07/2026 às 12h05

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), publicou o Edital nº 39/SEMAD/2026, convocando novos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 062/SEMAD/2024 para contratação sob regime jurídico-administrativo especial.

A convocação atende aos processos administrativos nº 012.003848/2026-07 e nº 012.004886/2026-79 e ocorre em substituição aos candidatos anteriormente convocados pelo Edital nº 32/SEMAD/2026 que não atenderam ao chamamento dentro do prazo estabelecido.

Para o prefeito Léo Moraes, a convocação reforça o compromisso da gestão municipal em fortalecer os serviços prestados à população por meio da valorização dos profissionais. “Estamos trabalhando para garantir que as políticas públicas cheguem com mais qualidade a quem precisa. A contratação desses profissionais fortalece áreas essenciais da assistência social e contribui para ampliar a capacidade de atendimento do município, sempre com foco no cuidado e no bem-estar da nossa população”.

Os convocados deverão comparecer no prazo de 15 dias, contados da data de publicação do edital (3 de julho de 2026), à Secretaria Municipal de Administração (Semad), na Divisão de Atendimento ao Servidor (Dias), localizada na Rua Duque de Caxias, nº 186, bairro Arigolândia, no horário das 8h às 14h, para apresentação da documentação exigida e demais procedimentos necessários à contratação.

A convocação contempla candidatos classificados para os cargos de assistente social, psicólogo, cuidador social e educador social, conforme o resultado final do Processo Seletivo Simplificado, incluindo a retificação referente à inclusão de candidatos da ampla concorrência e da política de reserva de vagas para Pessoas Pretas ou Pardas (PPP).

Exames admissionais

Para o prefeito Léo Moraes, a convocação fortalece os serviços públicos

Conforme estabelece o Decreto nº 20.662, de 3 de dezembro de 2024, todos os candidatos convocados deverão realizar o exame admissional e obter o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).

Os exames médicos deverão ser realizados na Clínica Total Life Assistência à Vida, localizada na Rua Dom Pedro II, nº 1.710, bairro KM 1, de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h. O agendamento deverá ser feito, preferencialmente, pelo WhatsApp (69) 99266-8554.

De acordo com o edital, os candidatos deverão realizar os exames médicos ocupacionais compatíveis com os riscos inerentes ao cargo para o qual foram convocados, conforme previsto no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) da Secretaria. Em razão das particularidades de cada função e dos riscos ocupacionais específicos, poderão ser solicitados exames complementares além daqueles inicialmente previstos, sem que isso represente qualquer irregularidade no processo seletivo.

Atenção aos prazos

A Semad alerta que o candidato convocado para assinatura do contrato que deixar de apresentar a documentação exigida dentro do prazo estabelecido será considerado desistente. Nessa situação, a Administração Municipal poderá convocar o próximo candidato classificado, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação prevista no processo seletivo.

Outra orientação importante diz respeito aos candidatos que já ocupam outro cargo público. Mesmo nos casos de acumulação permitida por lei, a contratação ficará condicionada à comprovação da compatibilidade de horários, mediante apresentação de declaração emitida pela Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias).

Atendimento

Para esclarecimento de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com a Divisão de Cargos, Salários, Seleção e Recrutamento de Servidores (DICS/Semad) pelo telefone (69) 98423-5388, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

A Prefeitura de Porto Velho orienta os candidatos a consultarem o edital na íntegra para verificar a lista dos convocados e observarem atentamente todos os prazos, documentos e exigências previstos para garantir a efetivação das contratações.

Consultem o Edital aqui.