Prefeitura amplia sistema de drenagem na Rua Bandeirantes para reduzir alagamentos e erosão

Por Thaís Alves

Publicada em 06/07/2026 às 11h45

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), está executando uma importante obra de drenagem na Rua Bandeirantes, no bairro Escola de Polícia. A intervenção tem como objetivo melhorar o escoamento das águas pluviais, reduzindo os alagamentos e a erosão que comprometiam a trafegabilidade e a segurança dos moradores da região.

Antes do início da obra, equipes técnicas da Seinfra realizaram vistorias e estudos topográficos que identificaram a necessidade de modernização do sistema de drenagem. Foi constatado que toda a extensão da Rua Bandeirantes contava com apenas uma boca de lobo, que, ao longo do tempo, acabou sendo obstruída. Além disso, a antiga rede de drenagem da região já não suportava o volume de água das chuvas, provocando o acúmulo de água na via e o avanço do processo erosivo.

Para solucionar o problema, a Seinfra está implantando uma nova estrutura de drenagem composta por 189 metros de rede principal e 94 metros de ramais para ligação às bocas de lobo, totalizando 283 metros de rede de drenagem. O projeto também contempla a instalação de 14 bocas de lobo e cinco poços de visita (PV), garantindo maior eficiência na captação e no direcionamento das águas.

O prefeito Léo Moraes destacou que a obra atende uma demanda antiga da comunidade e reforça o compromisso da gestão com soluções estruturantes para os bairros da capital.

Vera Lúcia acredita que a realidade da comunidade será transformada após a conclusão da obra

“Estamos trabalhando para resolver problemas históricos que impactam diretamente a vida das pessoas. Investir em drenagem é investir em segurança, mobilidade e qualidade de vida. Essa obra vai trazer mais tranquilidade para os moradores e preparar a região para enfrentar melhor o período chuvoso”.

O secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, ressaltou que a intervenção foi planejada para oferecer uma solução duradoura. “Nosso compromisso é executar obras que resolvam os problemas de forma definitiva. Essa intervenção foi planejada com base em estudos técnicos e vai proporcionar mais segurança especialmente durante o período chuvoso. Estamos trabalhando para construir uma infraestrutura mais eficiente e preparada para atender às necessidades da cidade”.

Moradora da Rua Bandeirantes há nove anos, Vera Lúcia de Oliveira acompanha de perto a execução dos serviços e acredita que a realidade da comunidade será transformada após a conclusão da obra. “A gente sofria com a água que ficava acumulada no meio da rua principalmente quando chove. Para passar era realmente uma dificuldade que nós tínhamos. Acredito que agora vai melhorar muito para a gente. Querendo ou não, a gente fica feliz”.

A Prefeitura de Porto Velho segue investindo na ampliação e modernização da infraestrutura urbana, levando mais segurança, mobilidade e qualidade de vida à população por meio de obras que solucionam problemas históricos e fortalecem o desenvolvimento da cidade.