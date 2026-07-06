População aprova Rua do Hexa e celebra noite de diversão no coração de Porto Velho

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 06/07/2026 às 11h52

Mais do que uma programação cultural, a Rua do Hexa tem se consolidado como um espaço de encontro entre famílias, amigos e pessoas que desejam aproveitar a cidade de uma forma diferente. Em frente ao prédio da Prefeitura de Porto Velho, o cenário foi de sorrisos, música e muita interação entre os moradores que prestigiaram mais uma edição do evento.

Entre eles estava o morador da região Central, Gabriel da Costa Alexandre, que fez questão de levar toda a família para aproveitar a programação. Acompanhado da esposa e da pequena Rebeca, de apenas um ano de idade, ele acompanhou os shows enquanto a filha se divertia no espaço kids. "Uma noite muito boa, com música boa, tudo perfeito para se divertir em família. Eu fico muito satisfeito em saber que a prefeitura proporciona espaços como esse para nós", afirmou Gabriel.

Quem também aproveitou cada momento da programação foi Emília Ferreira. Fã de música, ela acompanhou todas as apresentações da noite e elogiou a escolha das atrações, que levaram muito pop rock ao público presente. "É muito bom estar nessa rua maravilhosa, curtindo esse som, aproveitando tudo que a minha cidade tem a oferecer. Estou muito feliz".

Além dos shows, a exposição de carros antigos despertou a atenção dos visitantes, enquanto o espaço kids garantiu entretenimento para as crianças, permitindo que pais e responsáveis aproveitassem a programação com tranquilidade.

Para o prefeito Léo Moraes, a grande presença do público demonstra que Porto Velho deseja ocupar os espaços públicos de forma saudável e segura. Segundo ele, iniciativas como a Rua do Hexa fortalecem o convívio social e valorizam a cidade. "Nosso compromisso é continuar oferecendo espaços onde as famílias possam se encontrar, levar seus filhos, ouvir boa música e viver momentos de lazer com segurança e respeito. A Rua do Hexa nasceu com esse propósito e ver a população ocupando esse espaço da melhor maneira possível nos motiva a ampliar iniciativas como essa para a sociedade porto-velhense", destacou o prefeito.

Com programação diversificada e gratuita, a Rua do Hexa segue reunindo diferentes estilos musicais e atrações para todas as idades, consolidando-se como um dos principais espaços de lazer e convivência da capital.