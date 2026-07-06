Arraial do CAPSad e da UATTi promove inclusão entre usuários em Porto Velho

Por Taiana Mendonça

Publicada em 06/07/2026 às 11h56

O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPSad) e a Unidade de Acolhimento Terapêutico Transitório Infantojuvenil (UATTi) – Casa Bem Viver Saúde realizaram o primeiro Arraial dos serviços de saúde mental, reunindo usuários, familiares e profissionais em um momento de confraternização, acolhimento e fortalecimento dos vínculos sociais.

Promovido na quadra poliesportiva do Centro de Convivência e Cultura em Saúde Mental, o evento teve como objetivo desenvolver atividades terapêuticas, estimular a ressocialização e promover a integração entre os participantes, contribuindo para o processo de recuperação e reinserção social dos usuários.

A programação contou com a participação das equipes multiprofissionais dos serviços, além da apresentação do grupo de Carimbó do Centro de Convivência do Idoso (CCI), brincadeiras tradicionais, como bingo e pescaria, e uma variedade de comidas típicas regionais. O ambiente festivo proporcionou momentos de lazer, convivência e valorização da cultura regional, reforçando a importância das ações coletivas no cuidado em saúde mental.

O prefeito Léo Moraes destacou que iniciativas como essa demonstram que o cuidado em saúde mental vai além dos atendimentos clínicos. “Quando promovemos momentos de convivência, cultura e integração, fortalecemos os laços sociais e ajudamos a construir um ambiente mais acolhedor para quem está em tratamento. Nosso compromisso é garantir uma rede de saúde mental cada vez mais humanizada, que cuide das pessoas de forma integral e valorize a inclusão social”.

Sandra ressaltou que iniciativas como essa evidenciam o compromisso da gestão com uma assistência humanizada e integral

Segundo a diretora do Departamento de Média e Alta Complexidade (DMAC), da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Francisca Rodrigues Nery, as atividades lúdico-terapêuticas desempenham papel essencial no tratamento dos usuários da Rede de Atenção Psicossocial. “Essas atividades fazem parte do processo terapêutico e contribuem significativamente para a recuperação de jovens e adultos. Elas fortalecem os vínculos familiares, estimulam a convivência social, promovem o bem-estar e favorecem a autoestima e a autonomia dos usuários, tornando o tratamento mais humanizado e eficaz”.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, ressaltou que iniciativas como essa evidenciam o compromisso da gestão com uma assistência humanizada e integral. “Cuidar da saúde mental também é promover espaços de convivência, acolhimento e fortalecimento dos vínculos. Quando criamos oportunidades para que usuários e familiares compartilhem momentos de alegria e integração, estamos contribuindo diretamente para o processo terapêutico e para a qualidade de vida dessas pessoas. Esse é o compromisso da Prefeitura de Porto Velho: oferecer um cuidado cada vez mais humano e completo.”

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semusa, em desenvolver ações que vão além da assistência clínica, investindo em estratégias de cuidado integral, inclusão social e fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial, reconhecendo que o tratamento em saúde mental também se constrói por meio da convivência, da cultura e do fortalecimento dos laços comunitários.