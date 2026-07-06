Whindersson Nunes se irrita com a Copa:

Por IG

Publicada em 06/07/2026 às 10h31

Whindersson Nunes voltou a chamar a atenção dos internautas na noite deste domingo (5), ao usar sua conta pessoal no X (antigo Twitter) para falar sobre a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026.

Assim como outras celebridades, o humorista demonstrou estar bastante chateado com a situação e surpreendeu ao citar uma música de sua ex-mulher, Luísa Sonza, para atacar Erling Haaland, da Seleção da Noruega.

Erling Haaland

Após ver o sonho do hexa ser adiado mais uma vez com a derrota do Brasil para a Noruega por 2 a 1, nas oitavas de final, em Nova Jersey, o comediante resolveu expor um pouco do que estava sentindo.

Whindersson Nunes fez referência à música "Penhasco", de Luísa Sonza, que a cantora já admitiu ser sobre o casamento dos dois, ao afirmar que jogaria o centroavante norueguês do penhasco. "Te jogaria do penhasco de novo", declarou o famoso em sua conta no X.

Vale destacar que isso aconteceu depois de muitos internautas dizerem que a artista e o jogador de futebol eram parecidos de alguma forma. Como era de se imaginar, o comentário do humorista deu o que falar entre os brasileiros, já que a grande maioria não gostou da referência.

Reprodução/Instagram/@whinderssonnunes/@luisasonza

Whindersson Nunes e Luísa Sonza

"Fazendo piadinha no momento onde uma mulher sofreu mais misóginia no país por SUA causa pra ganhar uns míseros likes", disparou um. "Depois tá em tudo que é canto choramingando por conta de depressão", escreveu mais um. "Nojento, sempre se escorando na Luísa pra ter 1 minuto de atenção", disse outra.

O humorista abriu o coração e falou sobre a onda de ataques direcionados à cantora nas redes sociais. O influenciador e a artista viveram um relacionamento por cerca de quatro anos e anunciaram o fim do casamento em 2020.

Em entrevista recente ao podcast Poddelas, o humorista foi questionado sobre o que acha do "hate" do qual a cantora é alvo. Sincero, ele disse que considera tudo muito "injusto" e aconselhou a cantora a não dar importância às críticas.

Luísa Sonza entra na brincadeira e usa camisa estampada com foto de Haaland.

“Eu acho que todo hate é injusto. Eu gosto de dizer que eu nunca fui uma pessoa que ouviu uma música que não gostou e comentou ‘Nossa, que merda’. Eu sempre ignorei coisas que eu não gostei. Então, hate não é uma coisa massa. Eu acho que hate é uma coisa que a Luísa olha muito, toda a turma dela olha muito”, disse.

Para quem não acompanhou, Luísa Sonza participou do programa Sem Censura, da TV Brasil, e comentou sobre os comentários maldosos na internet.“Eu tive hater antes de ter fã… E aí meu cérebro, lá de Tuparendi [sua cidade natal], para isso, foi muito avassalador de várias maneiras”, explicou.