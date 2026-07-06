Dr. Benedito Alves destaca importância do esporte para o desenvolvimento da juventude

Por Assessoria

Publicada em 06/07/2026 às 11h15

O pré-candidato a deputado estadual Dr. Benedito Alves defende o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao esporte amador em Rondônia. Para ele, investir no esporte vai além da prática esportiva: significa promover inclusão social, prevenir a violência, incentivar hábitos saudáveis e criar oportunidades para crianças, adolescentes e jovens em todo o estado.

O esporte amador ainda enfrenta desafios importantes, principalmente nos municípios do interior. Entre eles estão a falta de infraestrutura adequada, a escassez de recursos para atletas e equipes, além da dificuldade de custear viagens para competições estaduais e nacionais.

"Eu vejo atletas nos sinais de Rondônia se humilhando para pagar a alimentação, hospedagem, locomoção e demais custos de uma competição, isso é vergonhoso! me sinto mal por isso.", destaca.

Entre as propostas defendidas pelo pré-candidato estão a ampliação dos investimentos em infraestrutura esportiva, a modernização de espaços públicos destinados à prática esportiva, o fortalecimento das competições regionais e o incentivo à criação de programas permanentes de apoio aos atletas amadores.

Dr. Benedito Alves também defende maior incentivo às categorias de base, ao esporte feminino e ao paradesporto, além de mecanismos que facilitem parcerias entre o poder público e a iniciativa privada para fomentar projetos esportivos em todas as regiões do estado.

“Eu acompanho a Laina, de 20 anos, faixa preta de judô, jovem atleta de rondônia com um mural de medalhas trago para o nosso estado, uma atleta como ela é demais, precisam de incentivos com bolsas, financeiro, custeado pelo poder público, por isso se caso for eleito, eu irei renunciar o salário de deputado estadual para ajudar os atletas de rondônia.” ,destaca.

"Cada criança que encontra no esporte uma oportunidade de crescer está mais perto de realizar seus sonhos e mais distante da violência e das drogas. Precisamos criar condições para que nossos atletas possam competir e representar Rondônia com orgulho, independentemente da cidade onde vivem", conclui.