Antonia Fontenelle tem contas penhoradas em ação de Giselle Itié

Por IG

Publicada em 06/07/2026 às 10h22

Antonia Fontenelle voltou a ficar entre os assuntos mais comentados do momento neste fim de semana após ter suas contas penhoradas. A 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca autorizou a penhora on-line de contas bancárias e ativos financeiros da empresária para o cumprimento de uma sentença em ação por danos morais movida pela atriz Giselle Itié.

Segundo informações do blog de Ancelmo Gois, no jornal O Globo , o bloqueio foi determinado pela juíza Bianca Nigri após os advogados da atriz informarem que a youtuber não realizou o pagamento voluntário da dívida no prazo legal. É importante destacar que ela foi intimada em setembro de 2025.

A influenciadora até tentou reverter a situação por meio de um agravo de instrumento, mas a Justiça não aceitou o recurso. Além disso, considerou-o "manifestamente inadmissível". Com isso, a penhora busca garantir o pagamento de R$ 109.985,30.

Vale destacar que o montante corresponde ao valor atualizado da condenação original, que era de R$ 50 mil. A quantia ainda foi acrescida de multa de 10% e de honorários de execução, também de 10%.

Briga entre Giselle Itié e Antonia Fontenelle

Giselle Itié decidiu processar Antonia Fontenelle em 2020, após relatar ter sofrido assédio de um diretor de novelas no início da carreira, quando ainda tinha 23 anos.

Na ocasião, a youtuber reagiu com ataques considerados xenofóbicos, mandando a atriz "voltar para o seu país". Isso porque a famosa é mexicana.

Nos vídeos publicados, além de ofensas pessoais, a loira disparou: "Triste saber que existem mulheres como você, dona Giselle Itié. Volta ‘pro’ teu país, é o melhor que tu faz". Como era de se imaginar, a declaração gerou revolta em grande parte do público.

A condenação inicial previa indenização financeira, exclusão dos vídeos ofensivos e uma retratação pública no Instagram, com o mesmo espaço e tempo de duração das ofensas proferidas.

Entretanto, sem o pagamento voluntário e com os recursos esgotados, a Justiça avançou para a expropriação de bens com o objetivo de satisfazer o crédito de Giselle Itié.