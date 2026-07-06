11ª Conferência Municipal de Saúde fortalece participação popular e define propostas para o futuro da saúde em Porto Velho

Por Taiana Mendonça

Publicada em 06/07/2026 às 11h02

Após três dias de programação, a 11ª Conferência Municipal de Saúde de Porto Velho foi encerrada na ultima semana, consolidando um importante espaço de diálogo entre poder público e sociedade para a construção de propostas voltadas ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Realizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), a conferência teve palestras temáticas, grupos de trabalho e plenária final. Durante o evento, usuários do SUS, trabalhadores da saúde, gestores e representantes da sociedade civil discutiram e aprovaram propostas que contribuirão para o planejamento das políticas públicas de saúde do município.

O evento foi precedido por pré-conferências realizadas nos distritos e nas diferentes regiões da capital, garantindo que as demandas da população fossem debatidas e incorporadas às discussões da etapa municipal. Durante o encerramento, também foram eleitos os representantes de Porto Velho que participarão da etapa estadual da Conferência de Saúde, levando as propostas construídas coletivamente no município.

Para o prefeito Léo Moraes, a conferência reafirma o compromisso da gestão municipal com uma saúde pública construída de forma participativa. “A saúde se fortalece quando ouvimos quem utiliza os serviços e quem trabalha diariamente para oferecer atendimento à população. A Conferência Municipal é um espaço democrático, onde cada proposta representa uma oportunidade de construir um SUS mais eficiente, acolhedor e próximo das necessidades das pessoas. Nosso compromisso é transformar esse diálogo em ações concretas para Porto Velho.”

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destacou que a conferência encerra um ciclo de escuta iniciado nas pré-conferências e reforça o compromisso da gestão com a participação social. “As propostas aprovadas são resultado de um processo construído junto à população, desde as pré-conferências realizadas nas comunidades até os debates desta etapa municipal. Esse diálogo fortalece o planejamento da saúde pública e nos ajuda a definir prioridades para ampliar e qualificar os serviços oferecidos aos usuários do SUS.”

As propostas aprovadas durante a 11ª Conferência Municipal de Saúde serão sistematizadas e encaminhadas para a etapa estadual, contribuindo para a construção das diretrizes que orientarão as políticas públicas de saúde em âmbito estadual e nacional.