Corpo de mulher é encontrado em calçada no Centro de Rolim de Moura

Por Rondonianews

Publicada em 06/07/2026 às 09h00

Uma mulher foi encontrada sem vida na manhã desta segunda-feira (6), caída na calçada, no cruzamento da Rua Barão de Melgaço com a Avenida 25 de Agosto, na região central de Rolim de Moura (RO).

Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada pelas autoridades, assim como a causa da morte, que ainda é desconhecida.

A Polícia Militar está no local realizando o isolamento da área e aguardando os procedimentos das equipes responsáveis pela perícia e remoção do corpo.

O caso segue em apuração, e novas informações poderão ser divulgadas conforme o andamento das investigações.

A equipe do Rondônia News acompanha a ocorrência e atualizará esta matéria assim que houver novas informações.