Alunos da escola Júlia Bobek vivenciam aula de cidadania em visita à Prefeitura

Por Assessoria

Publicada em 06/07/2026 às 09h16

Os alunos do Pré II matutino da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Júlia Bobek realizaram, nesta sexta-feira, uma visita à Prefeitura de Rolim de Moura como parte do projeto “Rolim de Moura: Raízes, Memórias e Identidade”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

Recebidas pelo prefeito Aldo Júlio e por secretários municipais, as crianças conheceram o funcionamento da administração pública, visitaram o gabinete e participaram de uma experiência voltada ao fortalecimento da cidadania e da valorização da história do município.

O projeto tem como objetivo aproximar os estudantes do patrimônio histórico-cultural de Rolim de Moura, promovendo o reconhecimento da identidade local e incentivando, desde a infância, o respeito à memória e às raízes do município.

Durante a visita, o prefeito destacou a importância de proporcionar experiências que complementem o aprendizado em sala de aula e fortaleçam o sentimento de pertencimento das novas gerações.

A atividade foi acompanhada pelas gestoras Olilian B. De L. Beker e Janete Molina, juntamente com as professoras Marta Lina Freitas, Alessandra Costa Silva, Luana Gracia de Oliveira, Patrícia Bonatto Diniz e Luiza Inês de Oliveira Silva.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal e da SEMED com uma educação que valoriza a história, a cultura e a formação cidadã das crianças de Rolim de Moura.