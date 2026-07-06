Jovem é esfaqueado após anunciar fim de namoro em Porto Velho

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/07/2026 às 09h30

Um jovem de 21 anos permaneceu internado na UPA Sul, em Porto Velho, após ser atingido por golpes de faca na noite deste domingo (5). Conforme o registro da ocorrência, o quadro clínico foi estabilizado, mas a vítima aguardava transferência para o Hospital João Paulo II.

As perfurações foram identificadas no lado esquerdo do tórax, no ombro direito e no punho direito. O rapaz foi levado até a unidade de saúde por dois amigos, que utilizaram a motocicleta dele para realizar o socorro. A Polícia Militar foi acionada na UPA.

A agressão ocorreu dentro do banheiro de um salão de beleza localizado na zona sul da capital. A adolescente de 17 anos apontada como autora mora no estabelecimento com a mãe. Antes do episódio, o casal havia ingerido bebida alcoólica durante o jogo da Seleção Brasileira.

Segundo o relato registrado, os dois entraram no banheiro para conversar. Enquanto a adolescente falava, o jovem permaneceu com a cabeça baixa. Ao afirmar que considerava melhor encerrar o relacionamento, ele foi atacado com uma faca.

A mãe da adolescente informou que estava no salão quando viu a filha deixar o banheiro segurando a arma. Naquele momento, a jovem teria afirmado que havia acabado com a própria vida. A mulher percebeu que a lâmina estava suja de sangue e retirou o objeto das mãos da filha.

Logo depois, o rapaz saiu do banheiro com um ferimento no peito e sangramento intenso. A mãe da adolescente começou a pedir ajuda até a chegada dos amigos que conduziram a vítima para atendimento médico.

Ainda de acordo com a ocorrência, a mulher levou a filha para sua residência. A adolescente, porém, fugiu antes que os policiais chegassem. Buscas foram realizadas no salão de beleza e nas áreas próximas, mas ela não foi localizada.