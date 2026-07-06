Alexandre Miguel governa Rondônia; Confúcio finalmente decidiu; e TRE rejeita censura contra Sofia Andrade

Por Sérgio Pires

Publicada em 06/07/2026 às 09h02

VIAGEM À CHINA, VICE E NEM PRESIDENTE DA ALE ASSUMEM E ALEXANDRE MIGUEL GOVERNA POR 13 DIAS. ENTÃO, POR QUE TANTO MISTÉRIO?

Como não existem informações oficiais, o clima de fofoca, informação, contrainformação e Fake News tomou conta de dois temas dos mais importantes para o Estado, até a noite da sexta-feira. O primeiro caso se refere a uma viagem de 13 dias do governador Marcos Rocha, acompanhado de uma pequena comitiva, para tratar de negócios internacionais de Rondônia na China. O segundo (e aquele que sacudiu o já conturbado mundo político do Estado) foi a pergunta: por que o vice Sérgio Gonçalves desistiu de assumir o poder durante este tempo? Até a manhã da sexta, a informação é de que Gonçalves, rompido com o Governador há meses, iria assumir o poder no período da viagem internacional de Rocha. Era voz corrente, inclusive confirmado por fontes palacianas, que o Vice-Governador assinaria a posse ainda na noite da sexta-feira. Consultado por este Blog, Gonçalves não quis atender as insistentes ligações. No meio da tarde, quando Marcos Rocha já estava em Brasília com sua equipe, para embarcar na viagem à China, surgiu outra informação: Sérgio Gonçalves teria assinado um documento abrindo mão de assumir o poder. Não havia explicação oficial, mas ao que tudo indica, por óbvio, o Vice-Governador quer ser candidato em outubro e, caso assumisse o cargo, ficaria inelegível.

O comando do Governo rondoniense, portanto, vai ficar novamente nas mãos do competente e respeitado presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Alexandre Miguel, já que o presidente da Assembleia, deputado Alex Redano, também não assumirá, é claro, porque é candidatíssimo à reeleição. O que se lamenta é que eventos de tal grandeza, com grande importância, sejam tratados praticamente como segredo de Estado. Uma viagem deste porte, que certamente trará resultados positivos nas relações comerciais com os chineses, hoje nossos grandes parceiros e quem mais importam nossos produtos oriundos do agronegócio, mereceria ampla divulgação, antes, durante e depois. Também a dúvida sobre a sucessão é absolutamente desnecessária. Coisa simples. O vice e nem o presidente da ALE não quererem assumir, para não ficarem inelegíveis, é algo absolutamente natural. O fato de quem assume é o presidente do Tribunal de Justiça, igualmente não é novidade alguma.

Então a pergunta óbvia: por que tanto mistério? Tudo dentro da lei, tudo dentro da normalidade. Rigidamente a Constituição do Estado está sendo cumprida. A viagem é uma decisão do Governador. Sua equipe é escolha dele. Rocha, aliás, sempre trouxe resultados positivos e concretos de suas viagens internacionais em busca de abrir e ampliar mercados para nossos produtos. Então, não se entende os motivos de se criar uma espécie de novela amadora, com tantos mistérios, numa coisa tão simples.

Quanto mais a população for informada, melhor para todos!

CONFÚCIO ENFIM SE DECIDE: ANUNCIOU NAS REDES SOCIAIS QUE VAI À REELEIÇÃO. "SERÁ MINHA DÉCIMA CAMPANHA!"

Coincidência ou não, um dia após o TRE ter decidido impedir o ex-senador Acir Gurgacz de disputar o Senado, Confúcio Moura divulgou um vídeo em suas redes sociais, finalmente confirmando que concorrerá à reeleição. Ambos tinham um acordo de parceria e, ao que parece, como Acir ainda não tem aval da Justiça Eleitoral para concorrer (embora vá recorrer da decisão ao TSE), o ex-governador rondoniense decidiu, enfim, anunciar sua decisão. Confúcio é perito em anunciar suas decisões em eleições sempre na última hora. Foi assim quando decidiu concorrer ao Governo, pela primeira vez e, muito mais tardia, foi seu, anúncio de disputar a reeleição, em 2014.

Aliado ao governo esquerdista do presidente Lula, Confúcio acabou sendo o parlamentar que mais recursos trouxe para Rondônia, graças a forte ligação com o Planalto. Do outro lado da moeda, acabou perdendo grande espaço político, por suas posições em favor da criação de áreas de preservação, dentro da política do exagerado ambientalismo dos esquerdistas, o que lhe causou grande rejeição, em boa parte do eleitorado conservador e direitista do seu Estado. Mesmo sendo confrontado em várias regiões do Estado, principalmente as que mais representam o agronegócio e de centenas de famílias que correm o risco de perderem tudo o que têm, pelas decisões quando ele ainda era Governador, Confúcio se animou a buscar a reeleição.

"Tenho andado bastante pelos municípios. Minha rotina de trabalho e de entregas é intensa e, por onde passo, as pessoas sempre perguntam: E aí, Confúcio, vai à reeleição? Depois de muito adiar essa decisão, resolvi aceitar esse desafio. Vamos para mais uma eleição. Será a minha décima primeira campanha", anunciou em vídeo nas redes sociais.

A DUAS SEMANAS DAS CONVENÇÕES, NOVAS PESQUISAS QUE VÊM AÍ PODEM COMEÇAR A MOSTRAR SURPRESAS

Quando as próximas pesquisas relacionadas com a sucessão estadual, registradas no TRE – aquelas poucas que merecem crédito – começarem a sair a público, que ninguém se surpreenda se elas trouxeram novos números e percentuais, até agora não detectados. No geral, por várias pesquisas internas que têm sido feitas, o quadro não teve mudança radical, mas os percentuais sim. Nas pesquisas já divulgadas, há diferença de percentuais de uma para outra candidatura. Mas o trio que continua bem à frente é formado por Marcos Rogério, Adailton Fúria e Hildon Chaves. A partir de agora, o nome do jovem professor e mestre Pedro Abib, do MDB, começará a entrar no rol dos que têm maiores chances de chegar ao segundo turno?

O petista Expedito Netto, mesmo com um eleitorado fiel da esquerda, ainda não decolou. Tem trabalhado muito, buscado apoios no interior, tem o aval do comando nacional do partido, mas, ao menos até agora, os resultados em termos eleitorais estão longe de aparecer. Mas, pelo que se ouve, está bem melhor do que os outros dois candidatos: Samuel Costa, do PSB e Luiz Teodoro, do Psol.

Há quem diga que ainda pode acontecer uma enorme surpresa de última hora, que poderia mudar todo o quadro sucessório. Mas esta hipótese, ao menos por enquanto, tem pequenas possibilidades de se concretizar. A duas semanas do início das convenções, os candidatos estão em plena campanha, embora todos, temerosos de ser apanhados pela legislação eleitoral, jurem que estão em "pré-campanha"!

DEPOIS 12 ANOS, MAIORIA DE BRASILEIROS SE DECLARA DE DIREITA, DIZ PESQUISA DATAFOLHA

Será que a pesquisa DataFolha divulgada esta semana merece crédito? Ela aponta que pela primeira vez em 12 anos (desde 2014) a maioria dos entrevistados se declarou de direita, superando a esquerda, que durante longo tempo teve a simpatia da maioria dos brasileiros. Se isso for real, a tendência da América do Sul e boa parte da América Latina eleger governos de direita pode significar o fracasso dos projetos esquerdistas ou será só uma nova fase de alternância no poder? Segundo a pesquisa, os brasileiros que se identificam como de direita superou a esquerda em cinco pontos percentuais. Seriam 44 direitistas contra 39 do outro extremo, segundo os dados do DataFolha. Há quem acredite que os percentuais sejam reais até porque vêm de um instituto claramente de tendência esquerdista, cujas pesquisas nos últimos anos, sempre favoreceram os parceiros ideológicos e diminuíram os adversários da direita.

Não é a primeira vez que a direita tem maioria no Brasil, nos últimos anos. No segundo e trágico governo de Dilma Rousseff, os números eram ainda maiores: a direita tinha 10 pontos percentuais a mais que a esquerda: 45 a 35 por cento. A classificação resulta de questionário com questões sobre valores sociais, culturais e econômicos, comportamento e outros temas como armas, pobreza, criminalidade, homossexualidade e religião. Impostos, leis trabalhistas e atuação do Estado também fizeram parte da pesquisa.

JUSTIÇA ELEITORAL NÃO ACEITA CENSURA CONTRA VEREADORA QUE DIZ QUE NÃO VOTA EM VAGABUNDO

Sem censura. A decisão, embora apertada (4 votos a 3) foi do Tribunal Regional Eleitoral, que não acatou ação da Federação Brasil da Esperança (PT/PV/Rede) contra a vereadora de Porto Velho e candidata a deputada federal pelo PL, Sofia Andrade. Sofia Andrade, num pronunciamento público, afirmou que não "jamais votaria em vagabundo", quando questionada sobre a esquerda. O relator do processo, desembargador Daniel Lagos, repetiu sua posição dada anteriormente na liminar, quando a indeferiu, reconhecendo que a manifestação da parlamentar estava protegida pela liberdade de expressão e pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, afastando a configuração de propaganda eleitoral antecipada.

O advogado Juacy Loura Júnior, que atuou na defesa da vereadora, em sua sustentação oral afirmou que "Sofia Andrade não identificou ninguém. Os partidos é que vestiram a carapuça quando ela afirmou que não votava em vagabundo"! O voto decisivo foi proferido pelo presidente do TRE-RO, desembargador Raduan Miguel, que acompanhou integralmente o relator. Ao justificar sua posição, afirmou, em síntese, que não vislumbrava sequer legitimidade da Federação para sustentar a existência de propaganda eleitoral negativa, pois não identificou, nas declarações da parlamentar, qualquer propaganda positiva em favor de Sofia Andrade nem ataque dirigido a partido político específico. A tentativa de tirar do ar declarações da vereadora e condená-la, censurando a fala de uma parlamentar, portanto, foi derrotada dentro do Judiciário.

PARECE MENTIRA, MAS É REAL: GOVERNO MANDA ESCOLAS ADAPTAREM CALENDÁRIO ESCOLAR À COPA DO MUNDO FEMININA

Não é, claro, um país sério. E tem o Congresso que merece, que se cala ante este absurdo! Mais uma vez, somos atingidos pelo ridículo, obrigando todas as escolas brasileiras, sejam municipais, estaduais ou federais, a adaptarem seus calendários de 2027 à realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que se realizará no Brasil.

A legislação mantém a obrigatoriedade dos 200 dias letivos, porém determina que os sistemas de ensino, públicos e privados, reorganizem seus calendários para que o recesso escolar do primeiro semestre coincida com o período da competição, previsto entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. Ou seja, as escolas que se virem para atender o capricho do governo e da Fifa! A lei já foi sancionada em 1º de junho, mas só agora começa a repercutir na mídia e nas redes sociais, pelos protestos que se multiplicam pela medida idiota e sem sentido. A lei assinada por Lula trata da organização da Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027 no Brasil.

Entre vistos, segurança e direitos comerciais, um trecho específico interessa diretamente quem trabalha em escola: o artigo que obriga as redes de ensino a encaixar as férias escolares dentro do período do torneio. Mas tem mais: também está prevista a possibilidade de feriado nacional nos dias de jogo da seleção brasileira.

Em Rondônia, as mais de 400 escolas estaduais e outras centenas nos 52 municípios terão que parar 30 dias seguidos. Mas vão ter que se virar para não deixarem de cumprir os 200 dias do calendário escolar. É realmente, uma medida idiota atrás da outra!

OBRAS AGORA ANDAM CÉLERES EM TRECHOS DA BR 319. FINALMENTE, PARECE QUE ASFALTO VAI MESMO SAIR

O engenheiro Emanuel Nery, do Dnit de Rondônia, esteve em Manaus, nesta semana e aproveitou para ver de perto as obras de reasfaltamento da BR 319. E voltou satisfeito com o que viu. Há realmente um trabalho em andamento no Trecho do Meio, aquele que é o mais complicado e vital para que a importante Rodovia volte a ligar a Capital do Amazonas a Porto Velho, por via terrestre. Segundo Emanuel, nos trechos em que as empresas vencedoras de licitação já estão trabalhando, o serviço começa a se tornar realidade. Operários e equipamentos modernos estão trabalhando em ritmo forte, para que se tenha a convicção de que, desta vez, o novo asfaltamento da 319 se torne realidade.

O engenheiro, usando o palavreado popular, disse que "o asfaltamento já está caindo lá". Do entroncamento da BR 230, a famosa Transamazônica voltando à área de Realidade, naqueles 70 quilômetros, já está em obras de pavimentação, com reciclagem de capa asfáltica nova". Os 70 quilômetros, informa, já faz parte das obras no famoso Trecho do Meio. Ele relatou ainda, ao detalhar a visita feita à BR 319, que o Lote C, de onde estava parado o asfalto, vindo de Manaus para Porto Velho, até chegar no Iguapuaçu, que já pega esta parte do Trechão. São estes 450 quilômetros, que, quando concluídos, ligarão definitivamente, por asfalto, as duas Capitais hoje unidas por uma rodovia com mais da metade da sua extensão em terríveis condições de tráfego. Os outros lotes da obra estão em fase de licitação. Emanuel diz com convicção: "desta vez, a BR 319 será toda reasfaltada!"

MENOS CRIMES ENTRE FACÇÕES, 730 VEÍCULOS RECUPERADOS: SEGURANÇA PÚBLICA MOSTRA RESULTADOS

Uma das áreas mais sensíveis para qualquer Estado brasileiro, a segurança pública tem tido melhorias constantes em Rondônia, segundo números divulgados pela Sesdec.

Um dos dados mais complexos, o de enfrentamento ao crime organizado e às facções, atestam esta informação. Segundo o governo rondoniense, a criação do Batalhão de Policiamento Tático de Ação e Reação ao Crime Organizado (BPTAR), em 2024, trouxe resultados altamente positivos, como a redução de 70 por cento nos homicídios, neste período. Os números do BPTAR são superlativos: 114 armas de fogo e 2.554 munições retiradas de circulação; mais de meia tonelada de drogas apreendidas; 668 pessoas presas ou apreendidas, com 190 foragidos da Justiça recapturados. Tem mais: 84 veículos recuperados.

Neste quesito, do total de veículos furtados ou roubados que foram recuperados, toda a estrutura da segurança pública conseguiu, em três meses, devolver aos seus donos nada menos do que 730 veículos em seis meses, obviamente a imensa maioria de motos. Isso significa que a cada mês deste ano, entre janeiro e junho, 121 veículos foram trazidos de volta pelas forças policiais, mais de quatro a cada dia. Segundo a Sesdec, "a atuação conjunta entre Polícia Militar, da Polícia Civil, da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (Politec) e demais instituições de segurança tem fortalecido o combate aos crimes patrimoniais em todas as regiões do Estado, proporcionando respostas mais rápidas e maior eficiência na recuperação dos veículos".

REBELO DIZ QUE ONGS NÃO PROTEGEM OS ÍNDIOS E QUE HÁ PROCURADORES QUE ASSUMEM COMO SE FOSSEM DO GREEN PEACE

Ele ataca novamente! Percorrendo o Brasil como pré-candidato à Presidência, embora vá disputar no voto a indicação do seu partido, o ex-ministro Aldo Rebelo voltou a criticar duramente a atuação das ONGs no Brasil e atacou também uma parte do Ministério Público Federal. Num vídeo que bombou na Internet, Rebelo afirmou que "alguns procuradores passam nos concursos do MP e quando assumem, agem como se fossem representantes do Green Peace!", protestou. Rebelo, que foi do PC do B, uma ala dissidente do Partido Comunista durante 40 anos, mudou completamente de lado. Hoje, é um crítico feroz do atual governo petista (e principalmente da ministra Mariana Silva, alvo de suas mais ácidas críticas) e das ONGs internacionais, que, segundo ele, "são quem verdadeiramente mandam e desmandam na Amazônia"!

Autor do Código Florestal Brasileiro, aprovado em 6 de dezembro de 2011 e depois com alterações em abril de 2012, Rebelo é profundo conhecedor da Amazônia. Conhece a fundo os problemas, muitos deles, segundo denuncia, pelo controle dos interesses internacionais sobre a região. Mais que isso, Aldo Rebelo foi um dos primeiros a denunciar o domínio de facções criminosas e dos traficantes na Amazônia. "Como o governo e as ONGs não permitem que se trabalhe, que se produza, que se plante, que se viva com dignidade na Amazônia, os nossos jovens estão sendo cooptados pelo tráfico e pelas facções, para poderem sobreviver", denunciou várias vezes.

Por fim, outra flechada: "jamais, nunca, as ONGs protegem nossos indígenas. Elas só protegem os interesses dos países que as bancam"!

PERGUNTINHAS

Você está otimista ou pessimista em relação à Seleção Brasileira no jogo deste domingo? Na sua opinião, quem vai brilhar vai ser o talentoso craque Vinicius Júnior ou a força que rompe defesas do grandalhão Erling Haaland, o Rei dos Vikings?