Prefeitura inicia atividades da campanha Julho Amarelo, que promove a conscientização, prevenção e tratamento das hepatites virais

Por Assessoria

Publicada em 06/07/2026 às 09h24

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, através do Serviço de Atenção Especializada (SAE) e da Atenção Primária à Saúde, iniciou na última quinta-feira (02) a programação da campanha Julho Amarelo, voltada à conscientização, prevenção, diagnóstico precoce e tratamento das hepatites virais.

A abertura da campanha contou com um pit stop realizado na Avenida Dom Pedro I, onde foram distribuídos kits contendo auto testes de HIV, preservativos masculinos e femininos, além de panfletos com orientações sobre a prevenção das hepatites virais e das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

A secretária municipal de Saúde, Jaíne Barboza, destacou a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. “As hepatites virais costumam não apresentar sintomas nas fases iniciais. Por isso, a testagem e a vacinação são fundamentais para identificar a doença precocemente, prevenir novos casos e aumentar as chances de sucesso no tratamento”, explicou.

Ao longo do mês de julho, a Semusa promoverá diversas ações em Jaru e também nos distritos de Tarilândia e Bom Jesus, entre elas capacitações para as equipes de saúde sobre o manejo dos testes rápidos, palestras educativas voltadas aos usuários da rede municipal e outras atividades de conscientização.