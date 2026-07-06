Por Assessoria

Publicada em 06/07/2026 às 16h42

Porto Velho será a primeira cidade da região Norte a receber a turnê amazônica do projeto ‘Mamulengo Circuladô’, que passará por quatro estados da Amazônia. No formato de aulas-espetáculo, o mestre bonequeiro Chico Simões, do grupo ‘Mamulengo Presepada’, convida o público a entrar na brincadeira e conhecer de perto o teatro popular de bonecos, reconhecido como patrimônio cultural imaterial brasileiro. Nos dias 24 e 25 de julho, sempre às 20h, ele apresenta a obra “O Romance do Vaqueiro Benedito” no Espaço Cultural Tapiri, localizado na Rua Franklin Tavares, 1353, bairro Pedrinhas. As apresentações são gratuitas, abertas ao público de todas as idades e contam com acessibilidade em Libras e audiodescrição.

O grupo ‘Mamulengo Presepada' vem de Brasília com suporte do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF). A circulação tem o intuito de fortalecer a difusão da arte do ‘mamulengo’, teatro popular tipicamente brasileiro que foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do Distrito Federal (Condepac-DF).

A programação em Porto Velho terá duas sessões. No dia 24 de julho, a apresentação contará com interpretação em Libras. No dia 25 de julho, a sessão terá audiodescrição. As duas atividades acontecem no Espaço Cultural Tapiri, ambiente dedicado ao fortalecimento das artes cênicas e de outras expressões culturais na cidade.

Depois da abertura em Rondônia, a turnê passará pelos estados do Acre, Roraima e Amapá. Ao todo, a circulação terá oito aulas-espetáculo em espaços culturais e escolas públicas de comunidades indígenas e quilombolas. O formato de aula-espetáculo permite ao público interagir com a irreverência do teatro de mamulengo e aprender sobre seu contexto histórico e social.

Nessa itinerância, Chico Simões apresenta sua tradicional brincadeira “O Romance do Vaqueiro Benedito”, acompanhado pelas musicistas Anna Göbel e Layza Almeida. A trilha sonora ao vivo reforça o improviso e a interação direta com o público, características fundamentais do mamulengo.

O que é mamulengo?

O mamulengo é uma brincadeira de teatro popular de bonecos. Em cena, o boneco ganha voz e movimento pelas mãos do brincante. Ele conversa com a plateia, canta, provoca risos e conta histórias.

A tolda, que é uma pequena estrutura onde os bonecos aparecem, vira um mundo em miniatura. Dali surgem os personagens e todo o encanto do mamulengo acontece. Cada apresentação acontece no encontro com o público, porque a plateia participa da história e ajuda a conduzir o ritmo da brincadeira.

Essa tradição nasceu na região Nordeste e viajou pelo Brasil junto com mestres populares. Em cada lugar, recebeu nomes diferentes, como Babau, João Redondo, Calunga e Cassimiro Coco. No Distrito Federal, lugar de origem do grupo Presepada, o mamulengo está presente desde a construção de Brasília e integra a vida cultural da capital do país.

Em Porto Velho, o público vai ter contato com essa arte no formato de aulas-espetáculo. A apresentação une a brincadeira a conversas que promovem trocas sobre os modos de criação dos bonecos e a transmissão de saberes entre mestres e aprendizes.

Circulação

Criado em 2024, a turnê Mamulengo Circuladô já levou o teatro popular de bonecos para oito municípios das regiões Sul e Sudeste do Brasil. Nesta etapa pela Amazônia, que acontece entre os meses de julho e agosto de 2026, as apresentações acontecem nas seguintes localidades, além do Espaço Cultural Tapiri, em Porto Velho:

08 e 09 de agosto: cidade de Rio Branco, no Acre, na Usina de Arte João Donato.

20 de agosto: município de Cantá, em Roraima, na Escola Estadual Luiz Cadete.

21 de agosto: município de Cantá, em Roraima, no Espaço Circular Malokômbia.

27 de agosto, às 11h: cidade de Macapá, no Amapá, na Escola Quilombola Estadual Daniel de Carvalho.

28 de agosto, às 15h: cidade de Macapá, no Amapá, na Escola Quilombola Estadual Professor David Miranda dos Santos.

Sobre o espetáculo “O Romance do Vaqueiro Benedito”

Na história, Benedito, sua companheira Margarida, que está grávida, e o Boi Estrela fogem da fazenda do Capitão João Redondo. Ao chegar à cidade, buscam abrigo entre a população. No caminho, aparecem a Cobra Grande e outros bichos para proteger o casal. Entre conflitos e celebrações, a criança nasce e a brincadeira segue com participação direta do público.

Sobre Chico Simões

Nascido em Brasília, Chico Simões é filho de paraibanos que migraram para a nova capital. Sua trajetória com os bonecos começou nos anos 1980, em viagens pelo Nordeste com Carlinhos Babau, da Carroça de Mamulengos. Nesse caminho, conviveu com mestres como Chico de Daniel, Joaquim do Babau, Solón, Zé Lopes e Zé de Vina.

Em Taguatinga, no Distrito Federal, fundou o grupo Mamulengo Presepada e o Ponto de Cultura Invenção Brasileira. São mais de 40 anos de atuação com o mamulengo, levando a brincadeira por diferentes regiões do Brasil e também para outros países.

Serviço

Mamulengo Circuladô em Porto Velho

Espetáculo: O Romance do Vaqueiro Benedito

Datas: 24 e 25 de julho de 2026

Horário: 20h

Local: Espaço Cultural Tapiri

Endereço: Rua Franklin Tavares, 1353, bairro Pedrinhas, Porto Velho, Rondônia

Entrada gratuita

Classificação livre

Acessibilidade:

24 de julho sessão com Libras

25 de julho sessão com audiodescrição

Ficha Técnica

Bonequeiro e ministrante da aula-espetáculo: Chico Simões

Direção geral: Rose Nugoli

Produção de viagem: Clara Nugoli

Assessoria de imprensa DF e redes: Davi Mello e Keyane Dias (Pareia)

Assessoria de imprensa - Região Norte: Caio Mota

Designer: Mel Monteiro

Ilustradora e musicista: Anna Göbel

Musicista: Layza Almeida

Coordenação administrativa: Barbara Bueno

Coordenação de acessibilidade: William Tomaz

Libras e audiodescrição: Teus Sinais Acessibilidade