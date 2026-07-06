Espaço substitui a Rua do Hexa e terá programação fixa todos os domingos

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 06/07/2026 às 15h45

Durante o período em que a seleção brasileira disputou a Copa do Mundo FIFA 2026, os porto-velhenses descobriram um novo espaço de convivência que rapidamente conquistou o carinho da população: a Rua do Hexa.

Mesmo com o encerramento da participação da Seleção Brasileira no Mundial, o sucesso da iniciativa garantiu a continuidade do projeto. A partir de agora, o espaço passa a se chamar Rua do Lazer e terá programação fixa todos os domingos, consolidando-se como mais uma opção de entretenimento para as famílias da capital.

A programação começará sempre às 16h e contará com música ao vivo, espaço kids, exposições, atividades esportivas, apresentações culturais e diversas atrações voltadas ao público de todas as idades.

"Agora estaremos presentes de maneira fixa, todos os domingos, trabalhando para garantir um local que irá proporcionar momentos de harmonia, convivência e integração entre a sociedade", destacou a secretária municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho, Débora Figueiredo.

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa representa a continuidade de um projeto que nasceu para reunir os torcedores durante a Copa do Mundo, mas que se transformou em um espaço permanente de lazer para a população.

"O que começou com a torcida pelo Brasil agora abre espaço para novos momentos de esporte, cultura, lazer e diversão para toda a família. Vamos viver a nossa cidade! A Rua do Hexa foi um sucesso e agora seguirá como Rua do Lazer. Todos estão convidados para compartilhar momentos de interação, alegria, esporte, cultura e muito lazer".

A Prefeitura de Porto Velho também informou que as ruas Farquar e Sete de Setembro voltarão ao fluxo normal de veículos a partir desta quarta-feira (8), permanecendo interditadas apenas aos domingos, durante a realização da Rua do Lazer.

A expectativa é de que o espaço se consolide como um dos principais pontos de encontro da capital, reunindo famílias, crianças, jovens e idosos em um ambiente voltado ao convívio social, à cultura e à ocupação saudável dos espaços públicos.