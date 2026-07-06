Com grande mobilização, Sílvia Cristina lançará pré-candidatura ao Senado em Ji-Paraná

Por Assessoria

Publicada em 06/07/2026 às 15h49

Uma grande mobilização política está em curso, para o lançamento da pré-candidatura de Sílvia Cristina ao Senado, no próximo sábado, dia 11 de julho, às 18h, no Clube Vera Cruz, em Ji-Paraná.

“Estamos preparando um grande evento, com muito carinho, para receber nossos amigos, lideranças e a população que manifesta apoio a nossa pré-candidatura ao Senado, que será oficializada nesta mobilização”, disse ela.

A expectativa é de que o evento atraia um grande público, com caravanas de todo o Estado, reunindo lideranças políticas, apoiadores e outros pré-candidatos, que estão juntos na pré-candidatura de Sílvia Cristina ao Senado.