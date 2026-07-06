Edição especial do Cidadania em Movimento garantiu ações de assistência social na zona Leste de Porto Velho

Por Adaides Batista

Publicada em 06/07/2026 às 15h40

Em uma edição especial voltada à área habitacional, a Prefeitura de Porto Velho, por meio das secretarias municipais de Inclusão e Assistência Social (Semias) e de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), realizou, no dia 4 de julho, o projeto Cidadania em Movimento na Escola Municipal São Miguel, localizada na avenida Raimundo Cantuária, nº 9.589, bairro Jardim Santana, na zona Leste da capital.

Durante a ação, foram disponibilizados serviços nas áreas de inclusão, assistência social, saúde e documentação. Nesta edição especial, denominada "habitacional", a população também recebeu informações e orientações sobre a Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social, ampliando o acesso aos direitos e aos serviços públicos essenciais.

O atendimento, como em todas as ações do projeto Cidadania em Movimento, foi organizado por senhas, entregues por ordem de chegada. O atendimento funcionou sem nenhum imprevisto, sendo todas as demandas atendidas. Na área de assistência social e inclusão foram realizados 176 atendimentos, sendo: Carteira do Idoso (40), ID Jovem (22), Carteira do Autista (3), Carteira PCD (20) e Cadastro Único (91).

Para o prefeito Léo Moraes, o sucesso da ação demonstra a importância de aproximar os serviços públicos das comunidades. “Nosso objetivo é fazer com que a população tenha acesso aos seus direitos de forma simples, rápida e perto de casa. O Cidadania em Movimento leva atendimento, orientação e oportunidades para quem mais precisa, fortalecendo a inclusão social e garantindo que os serviços da Prefeitura cheguem diretamente às famílias porto-velhenses”.

População também recebeu informações e orientações sobre a Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social

Laís Raiane Castro Dias, 31 anos, participou da ação ao lado do esposo, Kaio Eduardo da Silva Costa, para realizar seu cadastro no Cadastro Único. “Achei essa iniciativa da Prefeitura muito importante, porque aproxima os serviços da população e facilita a vida de quem precisa. Vim fazer meu cadastro e fui atendida com rapidez, organização e muito respeito. Muitas pessoas têm dificuldade para se deslocar até os órgãos públicos, então trazer esses serviços para perto da comunidade faz toda a diferença”.

Francisco Reis Sena, 64 anos, morador da Baixa da União, também aproveitou a oportunidade para renovar o Cadastro Único. “Essa ação da Prefeitura é muito importante porque leva os serviços para perto da população. Vim renovar meu Cadastro Único e fui atendido com rapidez e organização. É um trabalho que facilita a vida de quem mora nos bairros e precisa desses serviços essenciais”.

A secretária adjunta da Semias, Tércia Marília, ressaltou que a edição especial demonstrou a importância da integração entre as secretarias municipais. “A parceria entre a Semias e a Semdec permitiu unir os serviços socioassistenciais às orientações sobre a Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social, ampliando o acesso dos cidadãos às políticas públicas. Quando trabalhamos de forma integrada, fortalecemos a cidadania, garantimos mais informação, promovemos direitos e levamos soluções diretamente às comunidades que mais precisam.”

O secretário da Semias, Paulo Afonso, destacou que o projeto reafirma o compromisso da Prefeitura em levar os serviços públicos para mais perto da população. “Nesta edição especial, ampliamos o atendimento com a parceria da Semdec, oferecendo também informações sobre a Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social. Nosso objetivo é facilitar o acesso aos direitos, promover inclusão social e garantir que as famílias encontrem, em um só lugar, os serviços essenciais de que necessitam.”