Jean Mendonça recebe Título de Cidadão Espigãoense em reconhecimento ao trabalho desenvolvido
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 06/07/2026 às 16h05
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 Deputado estadual afirma que emendas parlamentares contemplaram as áreas de saúde, educação e infraestrutura em Espigão d’Oeste

Mais de R$ 17 milhões em emendas parlamentares foram destinados pelo deputado estadual Jean Mendonça a Espigão d’Oeste ao longo dos últimos anos. Segundo o parlamentar, os recursos foram direcionados para ações nas áreas de saúde, educação e infraestrutura do município.

A atuação foi mencionada por Mendonça ao comentar o recebimento do Título de Cidadão Espigãoense. O deputado afirmou que a homenagem provocou uma reflexão sobre sua trajetória e representa um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo mandato em benefício da cidade.

O parlamentar também destacou a relação mantida com Espigão d’Oeste e declarou acompanhar o crescimento e o fortalecimento do município. Para Mendonça, os resultados são decorrentes do diálogo e da dedicação mantidos durante os anos de atuação.

Ao agradecer pela homenagem, o deputado citou o prefeito Weliton Pereira Campos e os vereadores Severino Schulz, Genézio Mateus e Hermes Pereira. Mendonça atribuiu à parceria com as lideranças municipais parte das ações realizadas em Espigão d’Oeste. 

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