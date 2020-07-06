Banco do Brasil destina R$ 3,5 bilhões para financiar a safra 2026/27 em Rondônia

Por Assessoria Banco do Brasil

Publicada em 06/07/2026 às 17h01

O Banco do Brasil disponibilizará R$ 3,5 bilhões para o financiamento da safra 2026/27 em Rondônia. Desse total, R$ 1,361 bilhão será destinado aos pequenos e médios produtores, enquanto a agricultura empresarial contará com R$ 2,140 bilhões.

O volume contempla operações de custeio, investimento, comercialização e industrialização, além do fortalecimento da agricultura familiar e vai atender produtores rurais de diferentes portes e segmentos, contribuindo para ampliar a produção agropecuária, estimular investimentos no campo e fortalecer a competitividade das atividades rurais em todo o estado.

“O agro de Rondônia tem papel estratégico para a economia do estado e conta com uma produção diversificada, que vai da pecuária e do café aos grãos, cacau e piscicultura. Ao lado disso, a agricultura familiar segue sendo essencial para a geração de renda e o abastecimento. Com os recursos do Plano Safra, o Banco do Brasil reafirma seu compromisso de apoiar produtores rurais de todos os portes, impulsionando investimentos, inovação e o desenvolvimento sustentável do campo rondoniense”, afirma Ronaldo Serra, superintendente do BB em Rondônia.

Em âmbito nacional, serão R$ 210 bilhões ofertados pelo Banco do Brasil para a safra 2026/27, reafirmando sua posição como principal parceiro financeiro do agronegócio brasileiro. Do total, R$ 40 bilhões serão destinados aos pequenos e médios produtores, enquanto a agricultura empresarial contará com R$ 170 bilhões.

“Estamos mantendo o foco na concessão responsável de crédito, com atenção à qualidade das operações e ao fortalecimento das garantias, promovendo mais segurança para produtores rurais e para o sistema de financiamento agropecuário.”, acrescenta o superintendente.

Com presença em todo o território nacional e forte atuação junto ao setor rural, o Banco do Brasil segue apoiando o desenvolvimento do agro por meio de crédito, soluções de gestão financeira, seguros e instrumentos de mitigação de riscos, contribuindo para a sustentabilidade, a competitividade e o crescimento dos produtores brasileiros.