Tentativa de vandalismo na Avenida Guaporé é frustrada por sistema de proteção implantado pela Emdur

Por Emdur

Publicada em 06/07/2026 às 15h42

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), informa que a rede de iluminação pública da Avenida Guaporé foi alvo de uma tentativa de vandalismo. Graças ao sistema de proteção implantado pela empresa no ano passado, não houve acesso ao cabeamento da rede, evitando um prejuízo muito maior ao patrimônio público.

A tecnologia, desenvolvida pelos engenheiros da Emdur, utiliza um sistema de proteção subterrâneo com sapatas de concreto, criado para dificultar ações criminosas contra a infraestrutura da iluminação pública. O modelo já vem sendo utilizado em outros pontos estratégicos da cidade e tem apresentado resultados positivos no combate aos furtos de fios.

Para o prefeito Léo Moraes, o episódio demonstra a importância dos investimentos em tecnologia e prevenção para proteger o patrimônio público.

“Estamos trabalhando para construir uma cidade mais segura, eficiente e preparada para enfrentar problemas que causam prejuízos à população. Esse sistema de proteção mostrou sua eficácia ao impedir que os criminosos tivessem acesso à rede elétrica, preservando um serviço essencial para os moradores e reduzindo os custos de recuperação”.

Equipes da Emdur foram acionadas e desligaram temporariamente parte do trecho

Durante a ação, foi danificada apenas a alimentação de um circuito responsável pela iluminação do canteiro central. Assim que a ocorrência foi identificada, as equipes da Emdur foram acionadas e desligaram temporariamente parte do trecho para que os reparos fossem realizados com total segurança.

Como o cabeamento permaneceu preservado, o serviço de recuperação é mais rápido e já está sendo executado pelas equipes técnicas. Além do reparo, o ponto danificado receberá um reforço estrutural para ampliar ainda mais a proteção da rede.

Segundo o presidente da Emdur, Bruno Oliveira, o resultado demonstra que o investimento em engenharia e tecnologia tem cumprido seu objetivo.

Essa ocorrência mostra que o sistema implantado pela Emdur está funcionando. Houve uma tentativa de vandalismo, mas os criminosos não conseguiram acessar o cabeamento da rede. O dano ficou restrito à alimentação de um circuito, permitindo que nossas equipes atuassem rapidamente para restabelecer a iluminação.”

A Prefeitura de Porto Velho segue investindo na modernização da iluminação pública, aliando tecnologia, planejamento e resposta rápida para reduzir os prejuízos causados por atos de vandalismo e garantir uma cidade cada vez mais iluminada e segura.