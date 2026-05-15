Pedro Abib fala sobre polarização política, MDB, liberdade de imprensa e projeto de governo na sexta edição do podcast

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/05/2026 às 14h44

PORTO VELHO, RO – A sexta edição do RD Entrevista, programa realizado pelo Rondônia Dinâmica em parceria com o site Informa Rondônia, terá como entrevistado o empresário da educação, mestre e doutor em Direito, médico veterinário e pré-candidato ao Governo de Rondônia pelo MDB, Pedro Abib. A entrevista será veiculada na próxima segunda-feira, dia 18, sob condução do apresentador Vinícius Canova, em um episódio marcado por debates sobre política, economia, desenvolvimento regional e os desafios administrativos do estado.

Durante a conversa, Pedro Abib relembra sua trajetória acadêmica e profissional, fala sobre as origens familiares ligadas à educação, sua relação com Rondônia e os motivos que o levaram a ingressar na disputa política após mais de duas décadas dedicadas ao ensino superior, à gestão universitária e ao desenvolvimento de projetos educacionais e sociais no estado. O pré-candidato também comenta bastidores da decisão de aceitar o convite do MDB para disputar o Palácio Rio Madeira e fala sobre o processo interno de amadurecimento da candidatura.

Um dos pontos centrais da entrevista envolve justamente a polarização política no Brasil. Em tom direto, Pedro Abib critica os extremos ideológicos, defende uma alternativa baseada em diálogo institucional e sustenta que Rondônia precisa de um debate centrado em políticas públicas, sem radicalizações. Durante o programa, ele também comenta o papel do MDB no cenário político, fala sobre sua relação com o senador Confúcio Moura e esclarece como pretende construir uma candidatura própria ao Governo sem alinhamentos automáticos às disputas nacionais.

A entrevista ainda entra no debate econômico e estrutural de Rondônia. Pedro Abib apresenta sua visão sobre o fortalecimento do agronegócio, industrialização da produção local, agregação de valor às commodities, incentivo à tecnologia e modernização da gestão pública. Ao longo da conversa, o pré-candidato defende políticas voltadas ao aumento da competitividade econômica, ampliação da ciência aplicada e estímulo à inovação como instrumentos para acelerar o crescimento do estado.

Outro trecho de destaque do programa trata da relação entre política e liberdade de imprensa. Em meio a uma semana marcada por episódios de violência contra jornalistas em Rondônia, Pedro Abib comenta ataques sofridos por profissionais da comunicação, manifesta defesa da imprensa livre e esclarece o episódio envolvendo a divulgação antecipada de sua pré-candidatura em 2025. O pré-candidato também comenta o caso envolvendo o jornalista Herbert Lins e afirma defender o diálogo institucional com veículos e profissionais da comunicação.

A entrevista ainda aborda infraestrutura, desenvolvimento regional, planejamento de longo prazo, ciência, tecnologia, inclusão social e a necessidade de um modelo administrativo orientado por dados. Em outro momento, Pedro Abib apresenta críticas ao que classifica como política de “achismo” na gestão pública e afirma defender um modelo técnico de tomada de decisão para Rondônia.

O pré-candidato fala sobre suas expectativas para 2026, defende uma candidatura voltada ao diálogo com diferentes segmentos sociais e afirma que pretende construir um projeto baseado em escuta popular e soluções práticas para problemas históricos do estado.

A entrevista completa com Pedro Abib será veiculada na próxima segunda-feira, dia 18, em mais uma edição do RD Entrevista, programa apresentado nos estúdios do Rondônia Dinâmica em parceria com o Informa Rondônia, sob comando de Vinícius Canova.