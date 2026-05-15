Jean Mendonça reforça articulação por recursos para saúde de Guajará-Mirim após reunião com assessor da SEMUG

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/05/2026 às 14h11

A destinação de recursos para a saúde de Guajará-Mirim voltou ao centro das articulações do mandato do deputado estadual Jean Mendonça. Em reunião realizada no gabinete parlamentar, o deputado recebeu Bruno Oliveira, assessor técnico da Secretaria Municipal do Governo (SEMUG) do município, para discutir demandas ligadas ao atendimento de pacientes e às necessidades da rede local de saúde.

Durante o encontro, foram debatidas prioridades do setor e a necessidade de fortalecimento do suporte institucional para que os serviços de saúde possam atender a população de forma mais eficiente. Segundo Jean Mendonça, o contato direto com os municípios é considerado estratégico para a identificação das principais demandas locais e para a construção de soluções voltadas às necessidades mais urgentes.

O parlamentar afirmou que seguirá atuando na Assembleia Legislativa com o compromisso de garantir apoio à área da saúde, buscando assegurar os recursos necessários ao atendimento da população. A pauta, conforme relatado pelo deputado, integra um esforço de diálogo contínuo com Guajará-Mirim em torno de demandas consideradas prioritárias para o município.