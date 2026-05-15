Deputado Cássio Gois realiza Sessão Solene em homenagem a ACS, agentes de endemias e personalidades de destaque em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 15/05/2026 às 13h40

A Assembleia Legislativa de Rondônia realizou uma sessão especial marcada por emoção e reconhecimento aos profissionais que dedicam suas vidas ao cuidado da população e ao desenvolvimento social do estado. A solenidade foi proposta pelo deputado estadual Cássio Gois e aprovada por unanimidade pelo plenário da ALERO.





Durante o evento, mais de 100 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e agentes de combate às endemias receberam Votos de Louvor pelos relevantes serviços prestados à comunidade, atuando diariamente na prevenção, orientação e acolhimento das famílias no município de Cacoal.



Entre os homenageados esteve Flaviano Melo, agente do setor de endemias, que celebrou o reconhecimento após 25 anos de atuação.



“Fico muito feliz e honrado com essa homenagem. São 25 anos trabalhando nessa missão e ter o nosso trabalho reconhecido é motivo de muito orgulho. Só tenho gratidão ao deputado Cássio Gois por lembrar da nossa categoria”, afirmou.



O agente comunitário de saúde Belarmino Ramos também destacou a importância da valorização dos profissionais.



“O agente comunitário é aquele que vai de casa em casa, que chega primeiro, acolhe as famílias e acompanha de perto a realidade das pessoas. Muitas vezes não somos reconhecidos, lembrados ou valorizados. Essa homenagem proporcionada pelo deputado trouxe muita felicidade para todos nós”, declarou.



Além dos profissionais da saúde, a solenidade também foi marcada pela entrega da Medalha do Mérito Legislativo ao Sgt PM Diego Spagnol, em reconhecimento ao belíssimo trabalho desenvolvido na área da segurança pública, e ao servidor público Jorge Murer, liderança do Projeto Renascer das Águas, iniciativa que atua na recuperação de nascentes em diversas regiões de Rondônia.



Ao falar sobre as homenagens, o deputado Cássio Gois ressaltou que reconhecer pessoas que fazem a diferença é uma forma de valorizar exemplos positivos para toda a sociedade.



“Hoje é um dia de gratidão e reconhecimento. Estamos homenageando profissionais e lideranças que dedicam suas vidas ao cuidado das pessoas, à segurança da população e à preservação ambiental. Cada homenageado aqui tem uma história de serviço e compromisso com Rondônia. É nosso dever valorizar quem trabalha pelo próximo e contribui para transformar vidas”, destacou o parlamentar.



A cerimônia reuniu autoridades, familiares, lideranças e representantes da sociedade civil em uma noite marcada pela valorização, emoção e reconhecimento aos que contribuem diariamente para o fortalecimento de Rondônia.



Foto: Cléo Balbino