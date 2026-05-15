Campanha de higiene das mãos reforça a segurança do paciente em unidades de saúde

Por Aurimar Lima

Publicada em 15/05/2026 às 11h57

Com ações alusivas à Campanha Mundial “Salve Vidas: Higienize suas Mãos”, por meio do projeto Segurança do Paciente Itinerante, a Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO) realiza até nesta sexta-feira (15), em Porto Velho, treinamentos e atividades educativas em unidades hospitalares da Capital para fortalecer a cultura da segurança do paciente e prevenir infecções relacionadas à assistência em saúde.

A iniciativa tem como objetivo sensibilizar profissionais de saúde sobre a importância da higiene das mãos como uma das medidas mais eficazes na prevenção de infecções e na promoção de um atendimento mais seguro. As ações são desenvolvidas de forma presencial, com oficinas e treinamentos dinâmicos realizados diretamente nas unidades hospitalares participantes.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha a segurança do paciente está diretamente relacionada à qualidade da assistência à saúde. “As ações educativas e preventivas fortalecem a rede pública, promovem mais segurança aos usuários e valorizam os profissionais que atuam diariamente no cuidado à população,” pontuou.

Segundo o diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, a campanha reforça aprimora os serviços de saúde. “A higienização das mãos é uma prática simples, mas essencial para salvar vidas. Quando fortalecemos essa cultura dentro das unidades de saúde, protegemos pacientes, profissionais e qualificamos ainda mais a assistência prestada em Rondônia,” ressaltou.

PROJETO ITINERANTE FORTALECE A CULTURA DE SEGURANÇA

A ação é coordenada pela Gerência Técnica de Vigilância Sanitária (GTVISA) da Agevisa/RO, por meio da Coordenação Estadual de Controle de Infecção Hospitalar (CECIH/RO) e da Coordenação Estadual de Segurança do Paciente, que conduzem o projeto com foco em educação permanente e fortalecimento das boas práticas assistenciais.

Segundo a técnica Elissandra Brasil, da Coordenação Estadual de Controle de Infecção Hospitalar, o projeto leva conhecimento diretamente às unidades de saúde, aproximando os profissionais das práticas recomendadas. “O objetivo é transformar orientação em rotina e fortalecer a prevenção dentro dos serviços, tornando o cuidado mais seguro para todos”, enfatizou.

Para a coordenadora estadual de Segurança do Paciente da Agevisa/RO, Josimeire Souza de Oliveira Andrade, a integração entre os Núcleos de Segurança do Paciente (NSP) e as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) fortalece os resultados. “Quando as equipes atuam de forma integrada, conseguimos ampliar o alcance das ações e consolidar uma cultura institucional voltada à qualidade e à segurança”, destacou.

Participam da programação: o Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD), o Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP), o Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II, o Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron), a Unidade de Assistência Médica Intensiva (AMI), o Hospital de Retaguarda de Rondônia, o Hospital Santa Marcelina em Porto Velho, o Hospital do Amor da Amazônia e uma unidade de saúde particular, com atividades realizadas das 7h às 12h e das 14h às 17h, envolvendo profissionais de diferentes áreas da assistência.